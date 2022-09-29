Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко . По его словам, уже поступают некоторые сообщения, что российские оккупанты готовы забирать даже женщин.

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Когда оккупанты могут объявить мобилизацию в Мариуполе

Как отмечает Андрющенко, украинское движение сопротивления получило копию приказа, подтверждающего, что кафиры собираются начать мобилизацию уже примерно с 10 октября . Они получили переписку между гауляйтером и ващенко с предателем, возглавляющим одну из местных больниц, Орлянским. Там медику приказали предоставить списки подлежащих бронированию до 10 октября.

Очевидно, что примерно в этих числах российские захватчики собираются объявить мобилизацию. Скорее всего, она будет происходить как в ОРДЛО – приедет автобус, туда набьют мужчин и повезут на фронт. Похожий "эксперимент" оккупанты уже недавно провели в одном из районов Мариуполя.

Следующая возможность избежать гибели на фронте от украинских шаров или заградительных отрядов кадыровцев будет сдача в плен,

– отметил Андрющенко.

По его словам, у жителей Мариуполя еще достаточно небольшое "окно" примерно до 10 октября. Они могут выехать через территорию России в страны Балтии, где принимают беженцев по украинскому паспорту. Но, как только россияне аннексируют оккупированные территории, это окно может закрыться.

оккупанты готовятся объявить мобилизацию в Мариуполе – Андрющенко: смотрите видео

Добавим, Киеву удалось вернуть еще 6 пленных украинцев , находившихся в плену кафиров. 4 из них – морские пехотинцы, защищавшие Мариуполь. Еще двое – гражданские женщины.

Викторию Андрушу оккупанты захватили в плен еще 27 марта. Тогда оккупанты нашли в ее телефоне данные о вражеской технике, которые она передавала в ВСУ. Женщину содержали в Курском СИЗО. Яна Майборода находилась в плену, потому что в ее телефоне нашли фото российской техники вблизи Чернобыля.