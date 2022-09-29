Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты намерены захватывать свободные помещения в Мариуполе. Также превратят "бюджетников" в россиян.

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Медиков и педагогов заставляют получить российское гражданство

По словам Андрющенко, мариупольские гауляйтеры обязывают всех педагогов, медиков и "бюджетников" в течение 1 октября – 1 января получить российское гражданство. При этом сдать паспорта. Де-факто этих жителей, по словам советника мэра, закрывают в городе без возможности покинуть территорию россии.

Оккупанты будут присваивать квартиры

Андрющенко сообщил и о том, что гауляйтер иващенко издал приказ по поводу "маневренного жилья". С 1 октября опупанты вместе с коллаборантами будут искать свободное жилье в Мариуполе. Если дом закрыт, его будут открывать принудительно, чтобы поселить туда других горожан. Не будут забирать жилье только у жителей города, которые находятся на территории россии.

Андрющенко подчеркнул, что таким образом оккупанты начали процесс официального присвоения жилья. Также это очередное доказательство грабежа россии и неготовности оккупантов к отопительному сезону. Вместо того, чтобы строить обещанные новые дома, они будут красть чужое.

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Переселенцев забирают на войну против Украины

После так называемого "референдума" также стартовала первая волна мобилизации в Мариуполе, добавил Андрющенко. Цинично то, что забирают в армию переселенцев. Первыми попали под мобилизацию мужчины-переселенцы из временно оккупированных Донецка, Макеевки и Горловки.

Такая месть "Донбасса" тем, кто с 2014 года избрал жизнь в свободной Украине,

– подчеркнул Андрющенко.

Псевдореферендум и запрет на выезд

Оккупанты на днях организовали в захваченном Мариуполе Донецкой области псевдореферендум. Привлекли для "массовости" и граждан россии. При этом захватчики за день до завершения псевдореферендума уже озвучивали результаты и пытались заставить людей "голосовать".

Глава города Вадим Бойченко также отметил, что россияне не разрешают уезжать украинцам из города. А мужчин с оккупированных территорий скоро будут принудительно забирать в армию захватчиков.

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