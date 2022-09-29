Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти мають намір захоплювати вільні помешкання у Маріуполі. Також перетворять "бюджетників" на росіян.

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Медиків та освітян змушують отримати російське громадянство

За словами Андрющенка, маріупольські гауляйтери зобов'язують усіх освітян, медиків та "бюджетників" упрожовж 1 жовтня – 1 січня отримати російське громадянство. При цьому здати українські паспорти. Де-факто, цих мешканців, за словами радника маера, зачиняють в місті без можливості покинути територію росії.

Окупанти привласнюватимуть квартири

Андрющенко повідомив і про те, що гауляйтер іващенко видав наказ щодо "маневреного житла". З 1 жовтня опупанти разом із колаборантами шукатимуть вільне житло у Маріуполі. Якщо помешкання зачинене, його відчинятимуть примусово, аби поселити туди інших містян. Не забиратимуть помешкання лише у тих мешканців міста, які перебувають на території росії.

Андрющенко наголосив, що таким чином окупанти почали процес офіційного привласнення житла. Також це черговий доказ грабежу росії і неготовності окупантів до опалювального сезону. Замість побудувати обіцяні нові будинки, вони крастимуть чуже.

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Переселенців забирають на війну проти України

️Після так званого "референдуму" також стартувала перша хвиля мобілізації у Маріуполі, додав Андрющенко. Цинічним є те, що забирають в армію переселенців. Першими потрапили під мобілізацію чоловіки-переселенці з тимчасово окупованих Донецька, Макіївки та Горлівки.

Така помста "Донбасу" тим, хто з 2014 року обрав життя в вільній Україні,

– наголосив Андрющенко.

Псевдореферендум та заборона виїзду

Окупанти днями організували у захопленому Маріуполі Донецької області псевдореферендум. Залучили для "масовості" і громадян росії. При цьому загарбники за день до завершення псевдореферендуму вже озвучували результати і намагалися змусити людей "голосувати".

Очільник міста Вадим Бойченко також зауважив, що росіяни не дозволяють виїжджати українцям з міста. А чоловіків з окупованих територій скоро примусово забиратимуть в армію загарбників.

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