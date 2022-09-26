Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, для України це нічого не змінює й, можливо, розв'яже руки, щоб завдавати ударів по російській території, звідки запускаються ракети та злітають літаки.

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Результати "референдумів" уже підготовлені

Андрющенко розповів, що має інформацію від людей, які є вихідцями з Маріуполя й працюють на митниці з російського боку.

Їм уже до початку "референдуму" оголосили, що з 1 жовтня жодних митниць не буде, тому що це територія росії, щоб вони шукали собі роботу,

– сказав радник мера Маріуполя.

Тому, за його словами, все уже вирішено, просто наразі ще триває вистава.

Я не сумніваюся, що вони оголосять усе це одразу частиною росії,

– заявив Андрющенко.

Він додав, що не має жодних сумнівів щодо Донецької області. Ймовірно, що така сама ситуація і по Херсону, і по Запоріжжю.

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Для чого це росії

Андрющенко зауважив, що мовиться не про ті українські території, які росія контролює нині. Вони будуть спиратися на так звану конституцію, наприклад, "днр", яка каже, що ця псевдореспубліка існує в адміністративних межах Донецької області.

Тобто вони приймуть усю Донецьку область і будуть казати, що ми тепер окупували частину області. Зрозуміло, що це маячня, просто сюрреалізм,

– наголосив він.

Але, зауважив радник мера Маріуполя, саме так буде за документами з російської сторони. І у окупантів з'являється новий наратив, що тепер вони "звільняють" уже територію росії.

Однак для нас, додав Андрющенко, це нічого не змінює, просто зросла ескалація. Можливо, це врешті-решт розв'яже Україні руки, щоб завдавати ударів по російській території, звідки злітають літаки, які нас бомблять, та запускаються ракети.

"Референдуми" на окупованих територіях: що відомо

23 вересня розпочались так звані референдуми на Херсонщині, Донеччині та інших регіонах. Демократичними ці "голосування" назвати важко. У Маріуполі, зокрема, людей ловили посеред вулиці й примушують "голосувати".

Росія продовжує проводити як псевдореферендуми, так і часткову мобілізацію. Окупанти ходять по квартирах на Донбасі й Запоріжжі у пошуках і "виборців", і чоловіків.

Чотирьох осіб підозрюють у колабораційній діяльності, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Найближчим часом їх оголосять у розшук.

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