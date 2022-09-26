Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, для Украины это ничего не меняет и, возможно, развяжет руки, чтобы наносить удары по российской территории, откуда запускаются ракеты и взлетают самолеты.

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Результаты "референдумов" уже подготовлены

Андрющенко рассказал, что располагает информацией от людей, которые являются выходцами из Мариуполя и работают на таможне с российской стороны.

Им уже к началу "референдума" объявили, что с 1 октября никаких таможен не будет, потому что это территория россии, чтобы они искали себе работу.

– сказал советник мэра Мариуполя.

Поэтому, по его словам, все уже решено, пока еще продолжается спектакль.

Я не сомневаюсь, что они объявят все это сразу частью россии,

– заявил Андрющенко.

Он добавил, что не сомневается в Донецкой области. Вероятно, такая же ситуация и по Херсону, и по Запорожью.

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Для чего это россии

Андрющенко отметил, что говорится не о тех украинских территориях, которые россия контролирует сейчас. Они будут опираться на так называемую конституцию, например, "днр", которая говорит, что эта псевдореспублика существует в административных пределах Донецкой области.

То есть, они примут всю Донецкую область и будут говорить, что мы теперь оккупировали часть области. Понятно, что это бред, просто сюрреализм,

– подчеркнул он.

Но, отметил советник мэра Мариуполя, именно так будет по документам с российской стороны. И в оккупантов появляется новый нарратив, что теперь они "освобождают" уже территорию россии.

Однако для нас, добавил Андрющенко, это ничего не меняет, просто выросла эскалация. Возможно, это в конце концов развяжет Украине руки, чтобы наносить удары по российской территории, откуда взлетают бомбящие нас самолеты и запускаются ракеты.

"Референдумы" на оккупированных территориях: что известно

23 сентября начались так называемые референдумы в Херсонской, Донецкой и других регионах. Демократическими эти "голосования" назвать сложно. В Мариуполе, в частности, людей ловили посреди улицы и заставляют "голосовать".

Россия продолжает проводить как псевдореферендумы, так и частичную мобилизацию. Оккупанты ходят по квартирам на Донбассе и Запорожье в поисках и "избирателей", и мужчин.

Четырех человек подозревают в коллаборационной деятельности, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В ближайшее время их объявят в розыск.

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