23 сентября на неподконтрольных Украине территориях начались псевдореферендумы о присоединении к россии. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список "международных наблюдателей", которые "наблюдали" за этим незаконным действом.

К теме Оккупанты ходят по квартирам на Донбассе и Запорожье: ищут и "избирателей", и мужчин

Приспешники от кремля, "наблюдавшие за референдумом"

Очевидно, что цивилизованный мир не признает результаты так называемых "референдумов". Однако, по словам Уполномоченного по правам человека, важно знать все имена тех, которые помогают государству-агрессору, "легитимизируя очередную ложь".

Лубинец со своей командой проанализировал из открытых источников людей, которых путин приобщил к "наблюдению" в этих "голосованиях".

В основном эти "наблюдатели за референдумами" – давние приспешники кремля. Видно, что россии по сравнению с 2014 годом все труднее найти тех, кто выглядел бы серьезно и был готов идти на сотрудничество с государством-агрессором и террористом,

– написал Дмитрий Лубинец.

Однако все же нашлись люди, которые готовы помогать стране-оккупанту, несмотря на массовые военные преступления, которые она совершила.

Обращение в СБУ и МИД

Дмитрий Лубинец решил обратиться в Службу безопасности и Министерство иностранных дел. По его словам, эти ведомства должны отреагировать на то, что:

иностранцы незаконно пересекли границу;

находились на временно оккупированных территориях;

приняли участие в незаконном "референдуме", который ставит под сомнение территориальную целостность Украины.

Необходимо требовать от правительств стран ответственности их граждан, в том числе политической и юридической. Также вижу необходимым внести лиц в список персон нон грата как в Украине, так и в других демократических странах.

– заявил Уполномоченный по правам человека.

К теме Мобилизация с "привкусом нацизма" и начало конца режима: что ждет россию после "референдумов"

Список "наблюдателей" за псевдореферендумами

Беларусь

Сергей Лущ – лидер пророссийской организации "Русь молодая", работающей при поддержке государственного российского фонда "РосСотрудничество".

Вадим Гигин – историк и публицист, главный редактор журнала "Беларуская думка", в 2010 году получил запрет на въезд в страны ЕС, из-за участия в пропаганде и оправдывании массового преследования гражданского общества в Беларуси.

– лидер пророссийской организации "Русь молодая", работающей при поддержке государственного российского фонда "РосСотрудничество". – историк и публицист, главный редактор журнала "Беларуская думка", в 2010 году получил запрет на въезд в страны ЕС, из-за участия в пропаганде и оправдывании массового преследования гражданского общества в Беларуси. Босния и Герцеговина

Олег Солдат – отмечено, что он достаточно известный историк, о котором мало известно гуглу, однако известно, что в свободное время читает лекции "Парашют, танец и хор: россия в мировой культуре" для фонда "русский мир" в Баня-Луке.

Слободан Шоя – в прошлом посол Боснии и Герцеговины в Египте, а сейчас постоянный участник "наблюдения" за выборами в России.

– отмечено, что он достаточно известный историк, о котором мало известно гуглу, однако известно, что в свободное время читает лекции "Парашют, танец и хор: россия в мировой культуре" для фонда "русский мир" в Баня-Луке. – в прошлом посол Боснии и Герцеговины в Египте, а сейчас постоянный участник "наблюдения" за выборами в России. Бразилия

Ванесса Сильва – информации о "наблюдательнице" в открытых источниках нет, как и достижений в области наблюдения за выборами.

Энрике Домингос – молодежный активист, который в свободное время любит посещать молодежные форумы в Сочи и ходить на встречи молодежи с Путиным. Гуарульюс Деванир Кавальканте де Лима – политик, также любящий посещать Россию. Это могут быть президентские выборы в 2018 году или, например, торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга в 2021 году.

– информации о "наблюдательнице" в открытых источниках нет, как и достижений в области наблюдения за выборами. – молодежный активист, который в свободное время любит посещать молодежные форумы в Сочи и ходить на встречи молодежи с Путиным. Гуарульюс Деванир Кавальканте де Лима – политик, также любящий посещать Россию. Это могут быть президентские выборы в 2018 году или, например, торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга в 2021 году. Великобритания

Ванесса Вилли – редактор веб-сайта "21st Century Wire". На сайте можно найти отрицание существования коронавируса и о войне, которую США ведет на территории Украины, а закрепленный с мая пост в твиттере говорит о Зеленском как о истребляющем свой народ политике.

редактор веб-сайта "21st Century Wire". На сайте можно найти отрицание существования коронавируса и о войне, которую США ведет на территории Украины, а закрепленный с мая пост в твиттере говорит о Зеленском как о истребляющем свой народ политике. Венесуэла

Диа Надерде Эль-Андары – в 17 лет приехала учиться в СССР в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Работала дипломатом в Сирии и Сербии.

Джон Кейлер Хименес – российские медиа сообщают, что Джон представляет NGO по наблюдению за выборами "Социальный проект", однако не удалось найти упоминание о такой организации в Венесуэле.

Ханлисберт Веласко – возглавляет NGO по наблюдению за выборами "Социальный проект". Веласко уже "наблюдала" в 2021 году на территории временно оккупированного Крыма, однако сами оккупационные администрации жаловались, что это не наблюдатель, а "студентка университета дружбы народов".

К теме Нарисовали цифры: кафиры назвали "референдумы" на Донбассе и Запорожье состоявшимися

Египет

Исмаэль Рефат – политический обозреватель.

– политический обозреватель. Зимбабве

Тапива Масенда – координатор по внешним связям молодежного крыла политической партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт".

– координатор по внешним связям молодежного крыла политической партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт". Италия

Элизео Берлиози – представитель Института перспективных исследований в области геополитики и вспомогательных наук, а также корреспондент информационного агентства Россия сегодня.

Вито Гриттани – основатель Международной дипломатической обсерватории. На сайте организации отмечается, что "референдум проходит в сепаратисских регионах Украины".

Джанфранко Вестуто – главный редактор издательства Russia News.

Джанантонио Микалессин – автор фильма "Украина, скрытая правда", журналист. В своей "работе" он повествует о якобы грузинских снайперах на Евромайдане 2014, которые привели легитимный киевский режим Януковича к краху.

Марко Пата называет себя юристом и экспертом в области геополитики.

– представитель Института перспективных исследований в области геополитики и вспомогательных наук, а также корреспондент информационного агентства Россия сегодня. – основатель Международной дипломатической обсерватории. На сайте организации отмечается, что "референдум проходит в сепаратисских регионах Украины". – главный редактор издательства Russia News. – автор фильма "Украина, скрытая правда", журналист. В своей "работе" он повествует о якобы грузинских снайперах на Евромайдане 2014, которые привели легитимный киевский режим Януковича к краху. называет себя юристом и экспертом в области геополитики. Камерун

Мирей Муэль – атташе по делам молодежи Камеруна.

– атташе по делам молодежи Камеруна. Латвия

Алина Герлиня – заместитель шеф-редактора проекта "Балтньюс" в агентстве "Россия сегодня". Родилась и выросла в Риге. Поступила в МГИМО, попала в программу "Наставничество", участница конкурса "Лидеры России".

– заместитель шеф-редактора проекта "Балтньюс" в агентстве "Россия сегодня". Родилась и выросла в Риге. Поступила в МГИМО, попала в программу "Наставничество", участница конкурса "Лидеры России". Мозамбик

Хосе Матемулане – несколько лет жил в Санкт-Петербурге. Он отрицает всякую связь с пригожиным. В прошлом месяце Матемулане сообщил New York Times, что AFRIC был запущен в прошлом году при поддержке петербургского бизнесмена, которого он отказался назвать. AFRIC, которая сама называет себя неправительственной организацией (НПО), проводит различные мероприятия, в частности, мониторинг выборов; она получает пожертвования только в криптовалюте и участвовала в предвыборном опросе. Страница АФРИК в фейсбуке была приостановлена ​​в конце октября. Фейсбук сказал, что AFRIC был связан с Пригожиным и пытался вмешаться во внутреннюю политику африканских стран.

К теме Пытаются усидеть на двух стульях: у лукашенко рассказали, признают ли "референдумы" кафиров

Нидерланды

Ван Ден Энде – голландская журналистка, откомандированная в российские войска на юго-востоке Украины. "Многочисленные жители села в Геническе рассказывали мне, что когда россияне вошли в их город, они оставили все нетронутым. Я слышала это выражение много раз. Без повреждений, без убитых, без раненых. По их словам, большинство людей рады тому, что там были россияне", – пишет журналистка.

– голландская журналистка, откомандированная в российские войска на юго-востоке Украины. "Многочисленные жители села в Геническе рассказывали мне, что когда россияне вошли в их город, они оставили все нетронутым. Я слышала это выражение много раз. Без повреждений, без убитых, без раненых. По их словам, большинство людей рады тому, что там были россияне", – пишет журналистка. Германия

Томас Рьопер – живущий в России, имеет собственный блог Anti-Spiegel, ориентированный на немецкоязычных пользователей. В своих статьях он придерживался пророссийской линии, чем заслужил репутацию одного из самых радикальных приверженцев российских властей. При этом автор блога Anti-Spiegel неоднократно обвинялся в искажении фактов и одностороннем освещении событий.

Штефан Шаллер – управляющий директор Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), компании по снабжению и транспортировке энергии, большей частью которой владеет муниципальная ассоциация и Thüga Holding.

Кристоф Херстель – немецкий журналист и политический деятель, частый гость программ RT. Занимает антизападную и антиамериканскую позицию. Согласно Spiegel Online, Херстель, который "когда-то был популярен как эксперт и журналист", теперь "в значительной степени дискредитирован" из-за своих взглядов.

Патрик Вааб – отсутствует информация, кроме упоминания о нем в российских медиа.

– живущий в России, имеет собственный блог Anti-Spiegel, ориентированный на немецкоязычных пользователей. В своих статьях он придерживался пророссийской линии, чем заслужил репутацию одного из самых радикальных приверженцев российских властей. При этом автор блога Anti-Spiegel неоднократно обвинялся в искажении фактов и одностороннем освещении событий. – управляющий директор Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), компании по снабжению и транспортировке энергии, большей частью которой владеет муниципальная ассоциация и Thüga Holding. – немецкий журналист и политический деятель, частый гость программ RT. Занимает антизападную и антиамериканскую позицию. Согласно Spiegel Online, Херстель, который "когда-то был популярен как эксперт и журналист", теперь "в значительной степени дискредитирован" из-за своих взглядов. – отсутствует информация, кроме упоминания о нем в российских медиа. ЮАР

Кулекани Мондли Скосана – глава подкомитета по международным отношениям Молодежной лиги партии "Африканский национальный конгресс".

Зианда НКУРУ – член краевого исполнительного комитета Коммунистической лиги молодежи ЮАР.

– глава подкомитета по международным отношениям Молодежной лиги партии "Африканский национальный конгресс". – член краевого исполнительного комитета Коммунистической лиги молодежи ЮАР. Словакия

Любица Блашкова – президент Словацкой ассоциации выпускников российских и советских вузов. Блашкова - выпускница Волгоградского государственного педагогического и Московского государственного педагогического институтов.

– президент Словацкой ассоциации выпускников российских и советских вузов. Блашкова - выпускница Волгоградского государственного педагогического и Московского государственного педагогического институтов. США

Уайт Рид – журналист российского агентства Sputnik.

– журналист российского агентства Sputnik. Того (Западная Африка)

Куку Мавуле Хугблейм – член партии Союза за Республику, наблюдатель на парламентских выборах в 2018 году.

– член партии Союза за Республику, наблюдатель на парламентских выборах в 2018 году. Уругвай

Себастьян Лопес представлен как член Международного объединения политических партий стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Украинцы убили путина-полководца, псевдореферендумы – это военный проигрыш, – Давидюк

Франция

Андре Мишель Клод Шанклю – президент французской НКО Le Collectif France-Russie. Лидер ассоциации "Франция-Россия" выступал с критикой антироссийских санкций после присоединения Крыма.

– президент французской НКО Le Collectif France-Russie. Лидер ассоциации "Франция-Россия" выступал с критикой антироссийских санкций после присоединения Крыма. Эммануэль Леруа – французский политолог, один из владельцев франкоязычного сайта "Стоп рурсофобия", в интервью заявляет, что "россия - последняя страна, которая еще свободна".

Антонин Бурат и Люк Ортель – журналисты.

Арнольд Девали сам рассказывает, что является юристом с лицензией в Вашингтоне и Франции.

Эстель Мозе и Тьерри Сент-Эрмэ

– французский политолог, один из владельцев франкоязычного сайта "Стоп рурсофобия", в интервью заявляет, что "россия - последняя страна, которая еще свободна". и – журналисты. сам рассказывает, что является юристом с лицензией в Вашингтоне и Франции. и Чехия

Яромир Вашек – общественный деятель, председатель общественной организации "Общество дружбы квазиреспублик"

Роман Блашко – чешский журналист издания Haló noviny, критиковал правительство Чешской Республики за порчу отношений с россией из-за надуманности о "диверсии в Врбетице".

Санкции против россии из-за псевдореферендума

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки заявили, что готовы наложить на Россию очередной пакет санкций из-за проведения незаконных референдумов.

Достойно внимания – интересные детали о незаконном "референдуме": смотрите видео