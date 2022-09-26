23 вересня на непідконтрольних Україні територіях розпочались псевдореферендуми про приєднання до росії. Український омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував список "міжнародних спостерігачів", які "спостерігали" за цим незаконним дійством.

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Посіпаки від кремля, що "спостерігали за референдумом"

Очевидно, що цивілізований світ не визнає результатів так званих "референдумів". Однак, за словами Уповноваженого з прав людини, важливо знати всі імена тих, які допомагають державі-агресорці, "легітимізуючи чергову брехню".

Лубінець зі своєю командою проаналізував з відкритих джерел людей, яких путін долучив до "спостереження" в цих "голосуваннях".

Здебільшого ці "спостерігачі за референдумами" – давні посіпаки кремля. Видно, що росії, порівняно з 2014 роком, все важче знайти тих, хто виглядав би поважно і був готовий йти на співпрацю з державою-агресоркою і терористкою,

– написав Дмитро Лубінець.

Проте все ж знайшлись люди, які готові допомагати країні-окупантці, попри масові воєнні злочини, які вона скоїла.

Звернення до СБУ та МЗС

Дмитро Лубінець вирішив звернути до Служби безпеки та Міністерства закордонних справ. За його словами, ці відомства мають відреагувати на те, що:

іноземці незаконно перетнули кордон;

перебували на тимчасово окупованих територіях;

взяли участі у незаконному "референдумі", який ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Необхідно вимагати від урядів країн відповідальності їх громадян, зокрема політичної і юридичної. Також вбачаю необхідним внести осіб до списку персон нон грата як в Україні, так і в інших демократичних країнах,

– заявив Уповноважений з прав людини.

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Список "спостерігачів" за псевдореферендумами

Білорусь

Сергій Лущ – лідер проросійської організації "Русь молодая", яка працює за підтримки державного російського фонду "россотрудничество".

Вадим Гігін – історик і публіцист, головний редактор журналу "Білоруська думка", у 2010 році отримав заборону на в'їзд до країн ЄС, через участь у пропаганді та виправдовуванні масового переслідування громадянського суспільства в Білорусі.

– лідер проросійської організації "Русь молодая", яка працює за підтримки державного російського фонду "россотрудничество". – історик і публіцист, головний редактор журналу "Білоруська думка", у 2010 році отримав заборону на в'їзд до країн ЄС, через участь у пропаганді та виправдовуванні масового переслідування громадянського суспільства в Білорусі. Боснія і Герцеговина

Олег Солдат – зазначено, що він доволі відомий історик, про якого мало відомо гуглу, однак відомо, що у вільний час читає лекції "Парашют, танец и хор: россия в мировой культуре" для фонду "руский мир" в Баня-Луке.

Слободан Шоя – у минулому посол Боснії та Герцеговини в Єгипті, а зараз постійний учасник "спостереження" за виборами в росії.

– зазначено, що він доволі відомий історик, про якого мало відомо гуглу, однак відомо, що у вільний час читає лекції "Парашют, танец и хор: россия в мировой культуре" для фонду "руский мир" в Баня-Луке. – у минулому посол Боснії та Герцеговини в Єгипті, а зараз постійний учасник "спостереження" за виборами в росії. Бразилія

Ванесса Сільва – інформації про "спостерігачку" у відкритих джерелах немає, як і досягнень у сфері спостереження за виборами.

Енріке Домінгос – молодіжний активіст, який у вільний час любить відвідувати молодіжні форуми у Сочі та ходити на зустрічі молоді із путіним. Гуарульюс Деванир Кавальканте де Лима – політик, також любить відвідувати росію. Це можуть бути президентські вибори у 2018 році чи, наприклад, торгово-промислова палата Санкт Петербургу в 2021 році.

– інформації про "спостерігачку" у відкритих джерелах немає, як і досягнень у сфері спостереження за виборами. – молодіжний активіст, який у вільний час любить відвідувати молодіжні форуми у Сочі та ходити на зустрічі молоді із путіним. Гуарульюс Деванир Кавальканте де Лима – політик, також любить відвідувати росію. Це можуть бути президентські вибори у 2018 році чи, наприклад, торгово-промислова палата Санкт Петербургу в 2021 році. Велика Британія

Ванесса Вілі – редактор веб-сайту "21st Century Wire". На сайті можна знайти заперечення існування коронавірусу та про війну, яку США веде на території України, а закріплений від травня пост у твітері говорить про Зеленського як про політика, який винищує свій народ.

редактор веб-сайту "21st Century Wire". На сайті можна знайти заперечення існування коронавірусу та про війну, яку США веде на території України, а закріплений від травня пост у твітері говорить про Зеленського як про політика, який винищує свій народ. Венесуела

Диа Надерде Эль-Андари – у 17 років приїхала вчитися до срср до Університету дружби народів імені Патріса Лумумби. Працювала дипломатом в Сирії та Сербії.

Джон Кейлер Хименес – ​​російські медіа повідомляють, що Джон представляє NGO зі спостереження за виборами "Соціальний проєкт", проте не вдалось знайти згадку про таку організацію в Венесуелі.

Ханлисберт Веласко – очолює NGO зі спостереження за виборами "Соціальний проєкт". Веласко вже "спостерігала" у 2021 році на території тимчасово окупованого Криму, проте самі окупаційні адміністрації скаржились, що це не спостерігач, а "студентка університету дружби народів".

До теми Намалювали цифри: окупанти назвали "референдуми" на Донбасі та Запоріжжі такими, що відбулися

Єгипет

Ісмаель Рефат – політичний оглядач.

– політичний оглядач. Зімбабве

Тапива Масенда – координатор з питань зовнішніх зв'язків молодіжного крила політичної партії "Зімбабвійська африканський національний союз – Патріотичний фронт".

– координатор з питань зовнішніх зв'язків молодіжного крила політичної партії "Зімбабвійська африканський національний союз – Патріотичний фронт". Італія

Елізео Берліозі – представник Інституту перспективних досліджень у галузі геополітики та допоміжних наук, а також кореспондент інформаційного агентства "россия сегодня".

Віто Гріттані – засновник Міжнародної дипломатичної обсерваторії. На сайті організації зазначається, що "референдум проходить на сепаратиських регіонах України".

Джанфранко Вестуто – головний редактор видавництва russia News.

Джанантонио Микалессин – автор фільму "Україна, прихована правда", журналіст. У своїй "роботі" він оповідає про нібито грузинських снайперів на Євромайдані 2014, які привели легітимний київський режим Януковича до краху.

Марко Пата – називає себе юристом та експертом у галузі геополітики.

– представник Інституту перспективних досліджень у галузі геополітики та допоміжних наук, а також кореспондент інформаційного агентства "россия сегодня". – засновник Міжнародної дипломатичної обсерваторії. На сайті організації зазначається, що "референдум проходить на сепаратиських регіонах України". – головний редактор видавництва russia News. – автор фільму "Україна, прихована правда", журналіст. У своїй "роботі" він оповідає про нібито грузинських снайперів на Євромайдані 2014, які привели легітимний київський режим Януковича до краху. – називає себе юристом та експертом у галузі геополітики. Камерун

Мирей Муэль – аташе у справах молоді Камеруну.

– аташе у справах молоді Камеруну. Латвія

Аліна Герліня – заступниця шеф-редактора проєкт "Балтньюс" в агентстві "росія сьогодні". Народилася і виросла в Ризі. Вступила до “МГИМО”, потрапила до програми "Наставництво", учасниця конкурсу "Лідери росії".

– заступниця шеф-редактора проєкт "Балтньюс" в агентстві "росія сьогодні". Народилася і виросла в Ризі. Вступила до “МГИМО”, потрапила до програми "Наставництво", учасниця конкурсу "Лідери росії". Мозамбік

Хосе Матемулане – ​​кілька років жив у Санкт-Петербурзі. Він заперечує будь-який зв'язок із пригожиним. Минулого місяця Матемулане повідомив New York Times, що AFRIC було запущено минулого року за підтримки петербурзького бізнесмена, якого він відмовився назвати. AFRIC, яка сама називає себе неурядовою організацією (НУО), проводить різноманітні заходи, зокрема моніторинг виборів; вона отримує пожертвування лише у криптовалюті та брала участь у передвиборчому опитуванні. Сторінку АФРІК у фейсбуку було припинено наприкінці жовтня. Фейсбук сказав, що AFRIC був пов'язаний із Пригожиним і намагався втрутитися у внутрішню політику африканських країн.

До теми Намагаються всидіти на двох стільцях: у лукашенка розповіли, чи визнають "референдуми" окупантів

Нідерланди

Ван Ден Енде – голландська журналістка, яка була відряджена до російських військ на південному сході України. "Численні мешканці села в Генічеську розповідали мені, що коли росіяни увійшли до їхнього міста, вони залишили все недоторканим. Я чула цей вислів багато разів. Без ушкоджень, без убитих, без поранених. За їхніми словами, більшість людей раді тому, що там були росіяни", – пише журналістка.

– голландська журналістка, яка була відряджена до російських військ на південному сході України. "Численні мешканці села в Генічеську розповідали мені, що коли росіяни увійшли до їхнього міста, вони залишили все недоторканим. Я чула цей вислів багато разів. Без ушкоджень, без убитих, без поранених. За їхніми словами, більшість людей раді тому, що там були росіяни", – пише журналістка. Німеччина

Томас Рьопер – живе в росії, має власний блог Anti-Spiegel, орієнтований на німецькомовних користувачів. У своїх статтях він дотримувався проросійської лінії, чим заслужив на репутацію одного з найрадикальніших прихильників російської влади. При цьому автор блогу Anti-Spiegel неодноразово звинувачувався у спотворенні фактів та односторонньому висвітленні подій.

Штефан Шаллер – керуючий директор Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), компанії з постачання та транспортування енергії, більшою частиною якої володіє муніципальна асоціація та Thüga Holding.

Кристоф Херстель – німецький журналіст і політичний діяч, частий гість програм RT. Займає антизахідну та антиамериканську позицію. Згідно з Spiegel Online, Херстель, який "колись був популярний як експерт і журналіст", тепер "значною мірою дискредитований" через свої погляди.

Патрик Вааб – відсутня інформація, крім згадки про нього в російських медіа.

– живе в росії, має власний блог Anti-Spiegel, орієнтований на німецькомовних користувачів. У своїх статтях він дотримувався проросійської лінії, чим заслужив на репутацію одного з найрадикальніших прихильників російської влади. При цьому автор блогу Anti-Spiegel неодноразово звинувачувався у спотворенні фактів та односторонньому висвітленні подій. – керуючий директор Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), компанії з постачання та транспортування енергії, більшою частиною якої володіє муніципальна асоціація та Thüga Holding. – німецький журналіст і політичний діяч, частий гість програм RT. Займає антизахідну та антиамериканську позицію. Згідно з Spiegel Online, Херстель, який "колись був популярний як експерт і журналіст", тепер "значною мірою дискредитований" через свої погляди. – відсутня інформація, крім згадки про нього в російських медіа. ПАР

Кулекані Мондлі Скосана – голова підкомітету з міжнародних відносин Молодіжної ліги партії "Африканський національний конгрес".

Зіянда Нкуру – член крайового виконавчого комітету Комуністичної ліги молоді ПАР.

– голова підкомітету з міжнародних відносин Молодіжної ліги партії "Африканський національний конгрес". – член крайового виконавчого комітету Комуністичної ліги молоді ПАР. Словаччина

Любиця Блашкова – президент Словацької асоціації випускників російських та радянських вищих навчальних закладів. Блашкова є випускницею Волгоградського державного педагогічного та Московського державного педагогічного інститутів.

– президент Словацької асоціації випускників російських та радянських вищих навчальних закладів. Блашкова є випускницею Волгоградського державного педагогічного та Московського державного педагогічного інститутів. США

Вайт Рид – журналіст російської агенція Sputnik.

– журналіст російської агенція Sputnik. Того (Західна Африка)

Куку Мавуле Хугблейм – член партії Союзу за Республіку, спостерігач на парламентських виборах до Того у 2018 році.

– член партії Союзу за Республіку, спостерігач на парламентських виборах до Того у 2018 році. Уругвай

Себастьян Лопес – представлений як член Міжнародного об'єднання політичних партій країн Латинської Америки та Карибського басейну.

До теми Українці вбили путіна-полководця, псевдореферендуми – це військовий програш, – Давидюк

Франція

Андре Мішель Клод Шанклю – президент французької НКО Le Collectif France-Russie. Лідер асоціації "Франція-росія", виступав з критикою антиросійських санкцій після приєднання Криму.

– президент французької НКО Le Collectif France-Russie. Лідер асоціації "Франція-росія", виступав з критикою антиросійських санкцій після приєднання Криму. Еммануель Леруа – французький політолог, один з власників франкомовного сайту "Стоп рурсофобія", в інтерв'ю заявляє, що "россия последняя страна, которая еще свободна”.

Антонин Бурат та Люк Ортель – журналісти.

Арнольд Девалі – сам розповідає, що є юристом з ліцензією у Вашингтоні та Франції.

Эстель Мозе та Тьерри Сент-Эрме

– французький політолог, один з власників франкомовного сайту "Стоп рурсофобія", в інтерв'ю заявляє, що "россия последняя страна, которая еще свободна”. та – журналісти. – сам розповідає, що є юристом з ліцензією у Вашингтоні та Франції. та Чехія

Яромир Вашек – громадський діяч, голова громадської організації "Товариство дружби квазіреспублік"

Роман Блашко – чеський журналіст видання Haló noviny, критикував уряд Чеської Республіки за псування стосунків з росією через надуманість про "диверсію в Врбетіце".

Санкції проти росії через псевдореферендуми

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки заявили, що готові накласти на росію черговий пакет санкцій через проведення незаконних референдумів.

Варте уваги – цікаві деталі про незаконний "референдум": дивіться відео