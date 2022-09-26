Лідери країн G7 підтвердили, що для росії будуть наслідки. Про це розповів помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Додаткові обмеження включатимуть санкції щодо юридичних осіб та компаній за межами росії, які підтримують псевдореферендуми. Салліван зазначив, що найближчими днями "США опублікують відповідну інформацію".

США посилять допомогу

Окремо він додав, що це лише подвоїть зусилля Вашингтону щодо надання Україні озброєння та військової техніки.

США сприятиме постачанню в Україну танків радянських часів, що залишилися в інших країн НАТО, а також іншої техніки й зброї.

Що відомо про псевдореферендуми

Росіяни проводять фейкові "референдуми" на територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Голосують за "приєднання до росії".

27 вересня це шоу має завершитися, а вже 29 вересня росія планує проголосити про анексію українських територій.

Очевидно, що підсумкові "результати" намалюють, але для картинки пропагандистам потрібні хоч якісь люди на "дільницях". Тому окупантам доводиться зі зброєю ходити по домівках. Зокрема, подібні випадки фіксували на Запоріжжі.

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