Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, російська федерація вже давно не належить до реальних лідерів у світі.

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Росія – більше не глобальна держава

Давидюк зазначив, що росія втратила всі свої глобальні можливості та перспективи. Зараз вона грає вже у регіональні ігри.

Всі хто думає, що росія – це глобальна держава і одна з двох найсильніших держав, то ця людина страждає на фантомні болі. Тому що росія вже давно не є в топ-3 і навіть не буде входити у топ-5 після поразки війни в Україні,

– сказав політолог.

За його словами, зараз Китай заходить на другу роль та йде боротьба, в кого росія буде на підтанцьовуванні у протистоянні Сполучених Штатів Америки проти Пекіну. А росія вже давно не належить до реальних лідерів. Адже вона не може виграти в України, яка навіть не подавала регіональних амбіцій.

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"Референдуми" є військовим програшем путіна

Давидюк зауважив, що саме росіяни змусили нас стати найсильнішою армією в Європі, а також бути суперєвропейцями й узяти власне майбутнє в свої руки.

Росія нас не пройшла. Вона у нас не виграла. І навіть те, що вони зараз роблять ці псевдореферендуми, це свідчить, що воєнних перемог нема. Іде імітація політичної фіксації захоплення території. Це означає військовий програш,

– зазначив він.

Адже, наголосив політолог, якщо хтось вдається до політичних трюків – це означає, що військову кампанію він програв.

Все. Нема путіна полководця, вмер. Українці вбили полководця-путіна,

– сказав Давидюк.

Він звернув увагу, що путін постійно погрожує застосуванням ядерної зброї. Але її бояться тільки німці й французи. Британці заявили про готовність бомбити у відповідь. А команда президента США Джо Байдена попередила, що потопить російський флот.

Тому, якщо путін думає, що нас залякає. Ні, нас не залякати,

– наголосив політолог.

За словами Давидюка, якщо після цих "референдумів" ми повернемо всі наші території, то історії путіна настане кінець.

До речі! Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз путіна. Мовиться про застосування ядерної зброї у збройному конфлікті в Україні.

Ситуація на фронті: останні новини

Російські загарбники продовжують намагатися повністю окупувати Донецьку область та утримати захоплені раніше території. Вони обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

На Півдні України ситуація залишається напруженою, однак контрольованою. Наша авіація відпрацювала 5 ударів по двох ворожих системах ППО у Херсонському та Каховському районах, а також – по 3 районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Ворожа техніка не просто палає, вона ефектно вибухає після роботи українських захисників. ЗСУ продовжують знищувати ворога не лише на суші, але й у повітрі.

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