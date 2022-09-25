Ядерні погрози путіна слід сприймати серйозно, – Боррель

Боррель зауважив, що війна досягла "небезпечного моменту". На його думку, путін може піти на все, що завгодно, адже росію загнано в кут.

Читайте також Лавров в ООН відкрито погрожував "ядерною доктриною": в МЗС закликали світ не терпіти такого

Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія була загнана в кут, і реакція путіна – погроза використання ядерної зброї – це дуже погано,

– сказав Боррель.

Він нагадав, що у рідкісному зверненні до нації на початку тижня президент росії сказав, що його країна має "різну зброю знищення" і "використає всі доступні засоби", додавши: "Я не блефую". Боррель каже, що в таких випадках слід сприймати заяви серйозно.

На його думку, необхідно досягти дипломатичного рішення для збереження територіальної цілісності та суверенітету України, інакше в майбутньому буде ще одна війна.

Поставки зброї в ЄС поки не вичерпуються

Боррель спростував занепокоєння щодо того, що поставки зброї в ЄС вичерпуються і сказав, що ЄС повинен продовжувати надавати військову підтримку Україні, а також застосовувати економічні санкції проти путіна та його союзників і проводити дипломатичну діяльність.

За його словами, усі, хто їздив до Москви, щоб поговорити з путіним, поверталися з тією ж самою відповіддю – нього є "військові цілі", і якщо він їх не досягне, то "продовжить боротьбу".

Кремль погрожує ядерною зброєю: останні новини

Вас це може зацікавити – Байден пригрозив путіну "наслідками" через ядерну зброю: дивіться відео