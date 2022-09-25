Ядерні погрози путіна слід сприймати серйозно, – Боррель
Боррель зауважив, що війна досягла "небезпечного моменту". На його думку, путін може піти на все, що завгодно, адже росію загнано в кут.
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Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія була загнана в кут, і реакція путіна – погроза використання ядерної зброї – це дуже погано,
– сказав Боррель.
Він нагадав, що у рідкісному зверненні до нації на початку тижня президент росії сказав, що його країна має "різну зброю знищення" і "використає всі доступні засоби", додавши: "Я не блефую". Боррель каже, що в таких випадках слід сприймати заяви серйозно.
На його думку, необхідно досягти дипломатичного рішення для збереження територіальної цілісності та суверенітету України, інакше в майбутньому буде ще одна війна.
Поставки зброї в ЄС поки не вичерпуються
Боррель спростував занепокоєння щодо того, що поставки зброї в ЄС вичерпуються і сказав, що ЄС повинен продовжувати надавати військову підтримку Україні, а також застосовувати економічні санкції проти путіна та його союзників і проводити дипломатичну діяльність.
За його словами, усі, хто їздив до Москви, щоб поговорити з путіним, поверталися з тією ж самою відповіддю – нього є "військові цілі", і якщо він їх не досягне, то "продовжить боротьбу".
Кремль погрожує ядерною зброєю: останні новини
- Напередодні російські пропагандистки захарова та скабєєва почали істерити про "червоні лінії" та "удари по Берліну". На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, це "дурні "бабські" ультиматуми".
- Водночас президент США Джо Байден 17 вересня попередив владіміра путіна про серйозні наслідки від застосування ядерної та хімічної зброї.
- Згодом, 21 вересня, президент росії владімір путін все-таки пригрозив світу ядерною зброєю. Диктатор наголосив, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту".
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від путіна не є чимось новим. Водночас застеріг, що не можна відкидати ризики.
- Радник глави Офісу Президента Подоляк заявив, що росія може використати ядерну зброю під надуманими політичними мотивами. За його словами, це проблема глобального суспільства.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що вже наступного тижня путін може оголосити ядерну війну, й президенту США Джо Байдену доведеться прийняти "складне рішення".
- Папа Римський Франциск також відреагував на ядерний шантаж путіна – назвав слова глави кремля "божевіллям".
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