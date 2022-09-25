Ядерные угрозы путина следует воспринимать серьезно, – Боррель
Боррель заметил, что война достигла "опасного момента". По его мнению, путин может пойти на все, что угодно, ведь россия загнана в угол.
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Безусловно, это опасный момент, потому что российская армия была загнана в угол, и реакция путина – угроза использования ядерного оружия – это очень плохо,
– сказал Боррель.
Он напомнил, что в редком обращении к нации в начале недели президент россии сказал, что у его страны есть "разное оружие уничтожения" и он "использует все доступные средства", добавив: "Я не блефую". Боррель говорит, что в таких случаях следует принимать заявления всерьез.
По его мнению, необходимо достичь дипломатического решения по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины, иначе в будущем будет еще одна война.
Поставки оружия в ЕС пока не иссякают
Боррель опроверг обеспокоенность тем, что поставки оружия в ЕС иссякают и сказал, что ЕС должен продолжать оказывать военную поддержку Украине, а также применять экономические санкции против путина и его союзников и проводить дипломатическую деятельность.
По его словам, все, кто ездил в Москву, чтобы поговорить с путиным, возвращались с тем же ответом – у него есть "военные цели", и если он их не достигнет, то "продолжит борьбу".
Кремль угрожает ядерным оружием: последние новости
- Накануне российские пропагандистки захарова и скабеева начали истерить о "красных линиях" и "ударах по Берлину". По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, это "глупые "бабские" ультиматумы".
- В то же время президент США Джо Байден 17 сентября предупредил Владимира Путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент россии владимир путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от путина не является чем-то новым. В то же время предостерег, что нельзя отбрасывать риски.
- Советник главы Офиса Президента Подоляк заявил, что россия может использовать ядерное оружие под надуманными политическими мотивами. По его словам, это проблема глобального общества.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе пути могут объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Папа Римский Франциск также отреагировал на ядерный шантаж путина – назвал слова главы кремля "безумием".
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