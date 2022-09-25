Ядерные угрозы путина следует воспринимать серьезно, – Боррель

Боррель заметил, что война достигла "опасного момента". По его мнению, путин может пойти на все, что угодно, ведь россия загнана в угол.

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Безусловно, это опасный момент, потому что российская армия была загнана в угол, и реакция путина – угроза использования ядерного оружия – это очень плохо,

– сказал Боррель.

Он напомнил, что в редком обращении к нации в начале недели президент россии сказал, что у его страны есть "разное оружие уничтожения" и он "использует все доступные средства", добавив: "Я не блефую". Боррель говорит, что в таких случаях следует принимать заявления всерьез.

По его мнению, необходимо достичь дипломатического решения по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины, иначе в будущем будет еще одна война.

Поставки оружия в ЕС пока не иссякают

Боррель опроверг обеспокоенность тем, что поставки оружия в ЕС иссякают и сказал, что ЕС должен продолжать оказывать военную поддержку Украине, а также применять экономические санкции против путина и его союзников и проводить дипломатическую деятельность.

По его словам, все, кто ездил в Москву, чтобы поговорить с путиным, возвращались с тем же ответом – у него есть "военные цели", и если он их не достигнет, то "продолжит борьбу".

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