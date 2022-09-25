Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, российская федерация уже давно не принадлежит реальным лидерам в мире.
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Россия – больше не глобальное государство
Давидюк отметил, что россия потеряла все свои глобальные возможности и перспективы. Сейчас она играет уже в региональные игры.
Все кто думает, что россия – это глобальное государство и одно из двух сильнейших государств, то этот человек страдает фантомными болями. Потому что россия уже давно не в топ-3 и даже не будет входить в топ-5 после поражения войны в Украине,
– сказал политолог.
По его словам, сейчас Китай заходит на вторую роль и идет борьба, у кого россия будет на подтанцовке в противостоянии Соединенных Штатов Америки против Пекина. А россия уже давно не относится к реальным лидерам. Если она не может выиграть у Украины, которая даже не подавала региональных амбиций.
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"Референдумы" являются военным проигрышем путина
Давидюк отметил, что именно россияне заставили нас стать сильнейшей армией в Европе, а также быть суперевропейцами и взять собственное будущее в свои руки.
Россия нас не прошла. Она у нас не выиграла. И даже то, что они сейчас делают эти псевдореферендумы, это свидетельствует о том, что военных побед нет. Идет имитация политической фиксации захвата территории. Это означает, что военный проигрыш,
– отметил он.
Ведь, подчеркнул политолог, если кто-то прибегает к политическим трюкам – это значит, что военную кампанию он проиграл.
Все. Нет путина полководца, умер. Украинцы убили полководца-путина,
– сказал Давидюк.
Он обратил внимание, что Путин постоянно угрожает применением ядерного оружия. Но его боятся только немцы и французы. Британцы заявили о готовности бомбить в ответ. А команда президента США Джо Байдена предупредила, что утопит российский флот.
Поэтому если путин думает, что нас запугивает. Нет, нас не запугать,
– подчеркнул политолог.
По словам Давидюка, если после этих "референдумов" мы возвращаем все наши территории, то истории путина придет конец.
Ситуация на фронте: последние новости
- Российские захватчики продолжают пытаться полностью оккупировать Донецкую область и удержать захваченные ранее территории. Они обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, пытаются восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям.
- На Юге Украины ситуация остается напряженной, однако контролируемой. Наша авиация отработала 5 ударов по двум вражеским системам ПВО в Херсонском и Каховском районах, а также по 3 районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.
- Вражеская техника не просто горит, она эффектно взрывается после работы украинских защитников. ВСУ продолжают уничтожать врага не только на суше, но и в воздухе.
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