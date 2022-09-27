27 вересня на брифінгу міський голова Маріуполя пояснив, для чого росіяни не дозволяють виїжджати українцям з міста. За словами Вадима Бойченка, чоловіків з окупованих територій скоро примусово забиратимуть в армію загарбників.
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Примусова мобілізація маріупольців в російське військо
Як повідомляє Бойченко, за останній тиждень значно зменшилась кількість людей, які виїжджають з окупованого міста в Україну.
Ще тиждень тому виїжджало до України 80 – 120 людей на добу. За 26 вересня виїхало з Маріуполя 8 людей – тобто це говорить про те, що місто закривають,
– заявив мер Маріуполя.
Чиновник у завуальованій формі натякнув, що окупанти мають намір оголосити місто російським після оприлюднення "результатів" псевдореферендуму. Опісля вони зможуть мобілізовувати українських чоловіків у лави своєї армії.
Своїх не жаліють – наших не будуть
Також Бойченко наголосив, що путін найчастіше мобілізує росіян з "депресивних регіонів".
Тому кремль "не жалітиме українців", якщо він так ставиться до своїх громадян, відправляючи їх на загибель в Україну.
Вони не жаліють своїх людей, то не будуть жаліти людей, яких вони вбивають від початку цієї війни. Вони будуть використовувати українців як "м'ясо", на жаль, це так,
– сказав Вадим Бойченко.
Загарбники спустошують окуповані українські території
Окрім того, він згадав про окупований Донецьк. У місті важко зустріти чоловіків, бо вони "або загинули на фронті, або в полоні, або лежать поранені у лікарні".
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Нагадаємо, росія також масово мобілізовує кримських татар з окупованого півострова. Всього за декілька днів окупаційною владою було видано 1,5 тисячі повісток корінному населенню.
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