Однак це залежить від того, яка доля чекає на тих, кого першими кидатимуть в Україну. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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Якщо їх переб'ють у найближчий термін, чого не можна виключати, тому що це не навчені люди, то, можливо, росіянам доведеться кинути туди наступну партію. І цей конвеєр запуститься, і така м'ясорубка там відбуватиметься,

– вважає він.

У такому випадку військових просто не встигатимуть навчати. Раніше Попович зауважував, що перший етап спрямований на переформування та наповнення фронтових частин російської армії.

"Я прогнозував, що це відбудеться протягом 3 – 4 тижнів, власне це час, який потрібен для мінімальної підготовки людей. Якщо вони кидають їх відразу, а про це є певні свідчення – дуже важко прогнозувати поведінку людей, які з теплого дивану опинилися на фронті за декілька днів", – сказав військовий оглядач.

Яку роль відіграватимуть "мобіки"

За словами Поповича, кожен мобілізований призначається на окрему посаду, яка так чи інакше передбачає певне коло завдань. Хтось буде виконувати обов'язки кулеметника, гранатометника тощо.

Не може бути такого, щоб вони взяли мобілізованого і зробили з нього в'ючну тварину. Він має виконувати якість обов'язки. А якщо він виконує якісь обов'язки – тоді на нього покладаються люди, з якими він служить. Якщо ця людина не стійка – може бути все що завгодно,

– наголосив оглядач.

Попович вважає, що мобілізованих намагатимуться підтримувати, чогось навчати, ставити на певну роботу. Однак передбачити їхню поведінку у такій ситуації дуже важко.

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