Однако это зависит от того, какая судьба ждет тех, кого первыми будут бросать в Украину. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович.

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Если их перебьют в ближайший срок, чего нельзя исключать, потому что это не обученные люди, возможно, россиянам придется бросить туда следующую партию. И этот конвейер запустится, и такая мясорубка там будет происходить,

– считает он.

В таком случае военных просто не будут успевать обучать. Ранее Попович отметил, что первый этап направлен на переформирование и наполнение фронтовых частей российской армии.

"Я прогнозировал, что это произойдет в течение 3 – 4 недель, собственно это время, которое необходимо для минимальной подготовки людей. Если они бросают их сразу, а об этом есть определенные свидетельства – очень трудно прогнозировать поведение людей, которые с теплого дивана оказались на фронте через несколько дней", – сказал военный обозреватель.

Какую роль будут играть "мобики"

По словам Поповича, каждый мобилизованный назначается на отдельную должность, которая так или иначе предполагает определенный круг задач. Кто-то будет исполнять обязанности пулеметчика, гранатометчика и т.д.

Не может быть такого, чтобы они взяли мобилизованного и сделали из него вьючное животное. Он обязан выполнять какие-то обязанности. А если он исполняет какие-то обязанности – тогда на него возлагаются люди, с которыми он служит. Если этот человек не устойчив – может быть все что угодно,

– подчеркнул обозреватель.

Попович считает, что мобилизованных будут пытаться поддерживать, чему-то учить, ставить на определенную работу. Однако предсказать их поведение в такой ситуации очень сложно.

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