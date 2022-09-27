Это большая проблема для вооруженных сил россии, ведь в части попадают необученные и не устойчивые люди. Об этом в эфире 24 каналу заявил военный обозреватель Денис Попович.

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"Попадают люди, на которых будут возложены задачи, однако они не в состоянии их выполнить. В любом смысле", – отметил военный обозреватель.

Это будет очень серьезно действовать как на морально-психологическое состояние этих людей и тех подразделений, в которых они окажутся. Так и на устойчивость этих подразделений на фронте,

– объяснил Денис Попович.

По его словам, именно поэтому это в большей степени проблема для российских подразделений.

Какие риски на линии фронта из-за мобилизованных россиян

Военный обозреватель отметил, что ситуация даже хуже, чем можно было прогнозировать сначала. Ведь были надежды, что мобилизованные пройдут какую-нибудь подготовку – хотя бы пару недель. Однако и этого мало для такой ситуации.

Сейчас мы видим, что их уже отправляют на фронт. Поэтому риски здесь могут быть распределены в большей степени для русской армии, меньшей для нашей армии,

– сообщил Денис Попович.

Он акцентировал, что все же не стоит забывать, что кто-то из этих мобилизованных может ранить или убить наших защитников. Ведь это вооруженные люди, которые могут стрелять или наносить поражение.

"Но с ними нужно заниматься в частях. Когда они попадут на фронт, очень трудно предсказать, как они себя там будут вести. Могут покинуть позиции, могут взбунтоваться против своих командиров, могут вести боевые действия более-менее эффективно – это тоже нельзя исключать. Их поведение очень трудно спрогнозировать", – подытожил военный обозреватель.

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