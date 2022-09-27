Це більша проблема для збройних сил росії, адже до частин потрапляють ненавчені та не стійкі люди. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий оглядач Денис Попович.

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"Потрапляють люди, на яких будуть покладані завдання, проте вони не взмозі їх виконати. В будь-якому сенсі", – зазначив військовий оглядач.

Це буде дуже серйозно діяти, як на морально-психологічний стан цих людей і тих підрозділів, в яких вони опиняться. Так і на стійкість цих підрозділів на фронті,

– пояснив Денис Попович.

За його словами, саме тому це більшою мірою проблема для російських підрозділів.

Які ризики на лінії фронту через мобілізованих росіян

Військовий оглядач зазначив, що ситуація навіть гірша, ніж можна було прогнозувати спочатку. Адже були сподіватися, що мобілізовані пройдуть якусь підготовку – хоча б пару тижнів. Проте й цього мало для такої ситуації.

Зараз ми бачимо, що їх вже посилають на фронт. Тому ризики тут можуть бути розподілені більшою мірою для російської армії, меншою для нашої армії,

– повідомив Денис Попович.

Він акцентував, що все ж не варто забувати, що хтось з цих мобілізованих все ж може поранити чи вбити наших захисників. Адже це озброєні люди, які можуть стріляти чи завдавати ураження.

"Але з ними потрібно займатися в частинах. Коли вони потраплять на фронт, дуже важко передбачити як вони себе там будуть поводити. Можуть покинути позиції, можуть збунтуватися проти своїх командирів, можуть вести бойові дії більш-менш ефективно – це теж не можна виключати. Їх поведінку дуже важко спрогнозувати", – підсумував військовий оглядач.

Дивіться відео: Денис Попович про російську мобілізацію

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