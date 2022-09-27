Пограничники задержали россиянина, незаконно пересекшего границу
Методы переходят разумные границы – один из россиян незаконно пересек эстонскую границу на SUP-доске. 26 сентября беглеца задержали.
Детали Путин объявил частичную мобилизацию в россии во время срочного обращения
Так, утром 26 сентября пограничники Эстонии задержали 38-летнего гражданина россии, который незаконно пересек границу из-за объявленной мобилизации.
Он незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарва на SUP-доске. Пересечение произошло примерно после часа ночи, а затем сразу начали розыск.
Задействовали несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена. Около 4:30 он был задержан на одной из автобусных остановок. Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в россию.
В такой ситуации это был незаконный переход границы, совершенный из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией,
– сказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ээрик Пургел.
Он добавил, что сейчас заметный рост миграционного давления не наблюдается, но Эстония к такому развитию событий готова.
В россии объявили частичную мобилизацию: что известно
- 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии, согласно которому кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек .
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако по данным СМИ, кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных – разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключением до 15 лет.
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