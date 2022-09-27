Пограничники задержали россиянина, незаконно пересекшего границу

Методы переходят разумные границы – один из россиян незаконно пересек эстонскую границу на SUP-доске. 26 сентября беглеца задержали.

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Так, утром 26 сентября пограничники Эстонии задержали 38-летнего гражданина россии, который незаконно пересек границу из-за объявленной мобилизации.

Он незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарва на SUP-доске. Пересечение произошло примерно после часа ночи, а затем сразу начали розыск.

Задействовали несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена. Около 4:30 он был задержан на одной из автобусных остановок. Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в россию.

В такой ситуации это был незаконный переход границы, совершенный из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией,

– сказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ээрик Пургел.

Он добавил, что сейчас заметный рост миграционного давления не наблюдается, но Эстония к такому развитию событий готова.

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