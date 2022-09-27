Прикордонники затримали росіянина, який незаконно перетнув кордон

Методи переходять розумні межі – один із росіян незаконно перетнув естонський кордон на SUP-дошці. 26 вересня втікача затримали.

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Так, зранку 26 вересня прикордонники Естонії затримали 38-річного громадянина росії, який незаконно перетнув кордон через оголошену мобілізацію.

Він незаконно перетнув естонський кордон у гирлі річки Нарва на SUP-дошці. Перетин стався приблизно після першої години ночі, а потім одразу розпочали розшук.

Задіяли кілька додаткових патрулів, собачий патруль, територію було оточено. Близько 4:30 його затримали на одній з автобусних зупинок. Чоловіка доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до росії.

У такій ситуації це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією,

– сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.

Він додав, що зараз помітного зростання міграційного тиску не спостерігається, але Естонія до такого розвитку подій готова.

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