Прикордонники затримали росіянина, який незаконно перетнув кордон
Методи переходять розумні межі – один із росіян незаконно перетнув естонський кордон на SUP-дошці. 26 вересня втікача затримали.
Деталі Путін оголосив часткову мобілізацію у росії під час термінового звернення
Так, зранку 26 вересня прикордонники Естонії затримали 38-річного громадянина росії, який незаконно перетнув кордон через оголошену мобілізацію.
Він незаконно перетнув естонський кордон у гирлі річки Нарва на SUP-дошці. Перетин стався приблизно після першої години ночі, а потім одразу розпочали розшук.
Задіяли кілька додаткових патрулів, собачий патруль, територію було оточено. Близько 4:30 його затримали на одній з автобусних зупинок. Чоловіка доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до росії.
У такій ситуації це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією,
– сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.
Він додав, що зараз помітного зростання міграційного тиску не спостерігається, але Естонія до такого розвитку подій готова.
У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
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