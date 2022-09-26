Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, замість того, щоб готувати житло для людей на зиму, окупанти зносять будинки.

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Чому окупанти зносять уцілілі будинки в Маріуполі

Андрющенко вважає, що, найімовірніше, відбувається розподіл. Адже вцілілі в Маріуполі будинки зносять російські підрядники, їм це профінансовано.

Тобто вони просто освоюють так бюджет, аби прозвітувати,

– сказав радник мера Маріуполя.

За його словами, наближається зима й усі будівельні роботи будуть зупинені. Тому російські підрядники хапаються за все, що є.

Це з серії питань, чому вони змінюють батареї, радіатори опалення в будинках, які взагалі повністю розтрощені. Тому що. Логіки ж немає в цьому ніякої,

– наголосив Андрющенко.

Він зауважив, що це робиться тоді, як треба готувати принаймні якесь житло для масового розселення людей на зиму, щоб воно обігрівалося.

Для чого окупанти в Маріуполі зносять вцілілі будинки, де живуть люди: дивіться відео

Людей вигнали з будинку й почали його зносити

Андрющенко повідомив, що окупанти розпочали знесення будинку, який розташований на бульварі Богдана Хмельницького, без попереднього сповіщення його мешканців.

Туди просто заїхали підрядники разом із військовими. Там мешкали люди. Їх просто вигнали на вулицю, сказавши "до побачення", і почали зносити будинок,

– розповів він.

Тобто, додав радник мера Маріуполя, все відбулося буквально в один момент. Тобто вже узагалі ніхто ні з ким не панькається.

До речі! У Маріуполі провалили підготовку до псевдореферендуму про входження окупованих територій до складу росії. На всіх "виборчих дільницях" міста спостерігалася невелика явка.

Ситуація в окупованому Маріуполі: що відомо

Гуманітарна ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі – критична. Люди мусять стояти у черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його купити. Немає грошей, звичної роботи та обіцяних захмарних виплат.

З початку повномасштабної війни росіяни вивозять дітей з окупованих територій. Лише в Маріуполі окупанти викрали щонайменше пів тисячі неповнолітніх українців.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що готується нова провокація у тимчасово окупованому Маріуполі. Ця провокація планується з жертвами.

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