Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, вместо того, чтобы готовить жилье для людей на зиму, оккупанты сносят дома.

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Почему оккупанты сносят уцелевшие дома в Мариуполе

Андрющенко считает, что, вероятнее всего, происходит распределение. Ведь уцелевшие в Мариуполе дома сносят российские подрядчики, им это профинансировали.

То есть они просто осваивают так бюджет, чтобы отчитаться,

– сказал советник мэра Мариуполя.

По его словам, близится зима и все строительные работы будут остановлены. Поэтому российские подрядчики хватаются за все, что есть.

Это из серии вопросов, почему они меняют батареи, радиаторы отопления в домах, которые вообще полностью разбиты. Потому что. Логики же нет в этом никакой,

– подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что это делается тогда, когда нужно готовить какое-то жилье для массового расселения людей на зиму, чтобы оно обогревалось.

Зачем оккупанты в Мариуполе сносят уцелевшие дома, где живут люди: смотрите видео

Людей выгнали из дома и начали его сносить

Андрющенко сообщил, что оккупанты начали снос дома, расположенного на бульваре Богдана Хмельницкого, без предварительного уведомления его жителей.

Туда просто заехали подрядчики вместе с военными. Там жили люди. Их просто выгнали на улицу, сказав "до свидания", и начали сносить дом,

– рассказал он.

То есть, добавил советник мэра Мариуполя, все произошло буквально одномоментно. То есть уже вообще никто ни с кем не церемонится.

Кстати говоря! В Мариуполе провалили подготовку к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий в состав россии. На всех "избирательных участках" города наблюдается небольшая явка.

Ситуация в оккупированном Мариуполе: что известно

Гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе – критическая. Люди должны стоять в очереди за хлебом, потому что не могут себе позволить его купить. Нет денег, привычной работы и обещанных заоблачных выплат.

С начала полномасштабной войны россияне вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе оккупанты похитили не менее полтысячи несовершеннолетних украинцев.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что готовится новая провокация во временно оккупированном Мариуполе. Эта провокация планируется с жертвами.

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