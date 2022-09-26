Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, вместо того, чтобы готовить жилье для людей на зиму, оккупанты сносят дома.
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Почему оккупанты сносят уцелевшие дома в Мариуполе
Андрющенко считает, что, вероятнее всего, происходит распределение. Ведь уцелевшие в Мариуполе дома сносят российские подрядчики, им это профинансировали.
То есть они просто осваивают так бюджет, чтобы отчитаться,
– сказал советник мэра Мариуполя.
По его словам, близится зима и все строительные работы будут остановлены. Поэтому российские подрядчики хватаются за все, что есть.
Это из серии вопросов, почему они меняют батареи, радиаторы отопления в домах, которые вообще полностью разбиты. Потому что. Логики же нет в этом никакой,
– подчеркнул Андрющенко.
Он отметил, что это делается тогда, когда нужно готовить какое-то жилье для массового расселения людей на зиму, чтобы оно обогревалось.
Зачем оккупанты в Мариуполе сносят уцелевшие дома, где живут люди: смотрите видео
Людей выгнали из дома и начали его сносить
Андрющенко сообщил, что оккупанты начали снос дома, расположенного на бульваре Богдана Хмельницкого, без предварительного уведомления его жителей.
Туда просто заехали подрядчики вместе с военными. Там жили люди. Их просто выгнали на улицу, сказав "до свидания", и начали сносить дом,
– рассказал он.
То есть, добавил советник мэра Мариуполя, все произошло буквально одномоментно. То есть уже вообще никто ни с кем не церемонится.
Ситуация в оккупированном Мариуполе: что известно
- Гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе – критическая. Люди должны стоять в очереди за хлебом, потому что не могут себе позволить его купить. Нет денег, привычной работы и обещанных заоблачных выплат.
- С начала полномасштабной войны россияне вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе оккупанты похитили не менее полтысячи несовершеннолетних украинцев.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что готовится новая провокация во временно оккупированном Мариуполе. Эта провокация планируется с жертвами.
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