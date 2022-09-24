Ба більше, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підкреслює, що цього разу мова йтиме не про пропагандистське відео для тіктоку. Ця провокація планується з жертвами.

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Багато передумов та публічної підготовки

Як зазначив чиновник, щоб перекласти відповідальність на українських захисників, хочуть залучити людину в українській військовій формі.

Складаючи до купи всю інформацію з Маріуполя, майже немає сумнівів що протягом цієї вистави відбудеться провокація з жертвами. Занадто багато передумов та публічної підготовки до того. Сподіваюсь на власну помилку,

– зазначив Андрющенко.

Варто зазначити й те, що зараз у місті триває так званий референдум за приєднання зруйнованого міста до росії. Тож провокації та звинувачення у них України лише на руку москві.

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Охочих приєднатися до росії серед українців майже немає. Лише близько 5 – 7% опитаних чітко сказали, що готові прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". Це й не дивно, зокрема, з огляду на звірства росіян та вщент зруйновані міста, жителі яких ну ніяк не можуть бути "вдячними" країні-терористці.

Однак росію не цікавлять справжні думки маріупольців. Російські загарбники продовжують свій фарс з псевдореферендумами та ловлять людей посеред вулиці, щоб змусити їх "проголосувати" під дулом автоматів.

Ба більше, у перший же день псевдореферендуму росіяни стягують зброю у центр Маріуполя. Вочевидь, це пов'язано з тим, що громадяни України на ТОТ не хочуть добровільно брати участь у так званих голосуваннях.

Петро Андрющенко також дав рекомендації, як українцям уникнути голосування. Оскільки пряма відмова від голосування може бути дуже небезпечною, він рекомендує не перетинатися з окупантами.

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