Лише близько 5 – 7% опитаних чітко сказали, що готові прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони 25 серпня.

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Маріпольці здебільшого не хочуть брати участь в "референдумі"

У неофіційних розмовах визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході,

– пише українська розвідка.

Відомо, що в місті залишилися люди віком 45 – 70 років. Вони озлоблено ставляться як до росії, так і до представників окупаційних "адміністрацій". Колаборанти самі про це кажуть.

Коли відбудеться "голосування"

Рішення щодо самого псевдореферендуму і дати його проведення ще немає. Раніше мовилося про те, що він відбудеться 11 вересня. Але це викликає сумніви.

Зараз окупаційна "влада" намагається не говорити зайвий раз про "референдум". Вона зосереджена на пропагуванні результатів "забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами та підготовкою до зимового періоду".

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