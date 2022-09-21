Про це 24 каналу повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в української сторони є підтверджені дані про щонайменше 500 дітей, яких вивезли з міста у росію.

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Якщо ж вірити самим окупантам, то це число перевищує 1300 випадків.

За словами Андрющенка, окупанти вивозять дітей різного віку – від немовлят до підлітків. Радник мера Маріуполя наголосив, що це – один із найстрашніших воєнних злочинів росії.

Дуже важко зрозуміти, як ми будемо шукати наших дітей, особливо діток до 5 років. Адже вони через вік і стреси можуть швидко забути своє прізвище, імена батьків,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Куди росіяни вивозять дітей

Як розповів Андрющенко, незаконною процедурою опікується дитячий омбудсмен росії марія львова-бєлова.

Є окремі домовленості, за якими українських дітей вивозять літаками міноборони росії. Ще поки діти перебувають на окупованій території Донецької області, їм одразу дають російське громадянство. І за пришвидшеною процедурою розкидають по російських сім'ях,

– розповів радник мера Маріуполя.

Він додав, що вивезення дітей відбувається не лише у самому Маріуполі, а й інших населених пунктах на тимчасово окупованій території Донеччини.

Яких дітей викрадають росіяни

Як розповів Андрющенко, можна виокремити умовні категорії дітей, яких вивозять окупанти.

Загублені діти

Перша хвиля депортації почалася ще під час боїв за місто. Коли ще тривали обстріли, батьки приводили дітей до лікарень, аби врятувати їх від ворожих снарядів.

Коли росіяни захопили Маріуполь, вони депортували у росію хворих з лікарень разом з цими загубленими дітьми. Дітей переховували в окупованому Донецьку, а потім вивезли у табір біля Санкт-Петербурга.

Діти, яких розлучили з батьками

За словами радника мера Маріуполя, були випадки, коли дітей розлучали з батьками на блокпостах.

Батьків заарештовували у фільтраційні тюрми або ж розстрілювали на блокпостах. А дітей забирали. Їхній шлях той самий – Донецьк, а далі – росія,

– сказав Андрющенко.

Діти, які залишилися у Маріуполі без батьків

У травні – червні у Маріуполі та Маріупольському районі з'явилося дуже багато дітей без батьків. Йдеться як про загублених, так і тих, чиї батьки загинули.

Діти гуртувалися між собою, їх підбирали маріупольці. Особливо у Лівобережному районі міста з'явилося багато таких собі "будинків сімейного типу". Люди підбирали по 10 – 20 дітей, доглядали їх, намагалися якось годувати,

– розповів Андрющенко.

Однак окупанти повивозили дітей з кожної такої точки. Після цього їх так само відправили на "всиновлення" у російські сім'ї.

Радник мера Маріуполя наголосив, що усю інформацію про викрадених росією дітей влада міста передала у відповідні служби.

Петро Андрющенко розповів, як окупанти вивозять дітей з Маріуполя у росію: дивіться відео

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