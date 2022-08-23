Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та органи влади країни-окупантки. Вони називають Маріуполь "звільненим" містом.

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росіяни повідомляють, що маленьких українців вивезли до Тюмені, Іркутська, Кемерово та Алтайського краю.

Обіцяють гроші за всиновлення

Громадян росії заохочують всиновлювати депортованих неповнолітніх та малолітніх українців. Влада обіцяє їм держдопомогу та одноразову виплату.

Крім цього, за дітей обіцяють щороку платити по 20 тисяч рублів, а за дитину з інвалідністю – 150 тисяч.

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що також тисяча українських дітей перебуває у Сибіру. Це грубе порушення Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини.

Росія повинна повернути всіх викрадених дітей їхнім батькам або законним опікунам,

– заявив Ніколенко.

До речі Двох дітей, яких примусово вивезли з Маріуполя, повернули їхнім родичам

Скількох дітей могли вивезти

Президент України Володимир Зеленський у квітні заявляв про 5 тисяч дітей, які окупанти викрали з блокадного Маріуполя. росіяни не відпускали їх, коли ті з батьками та рідними намагалися потрапити на підконтрольну Україні територію.

"Декілька десятків тисяч були вимушено вивезені у рф. І серед них декілька тисяч дітей. Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовано з цього регіону в російський бік. Тому, що вони (російські війська – 24 канал) не дозволили їм пройти на територію, яку контролює Україна. Тому ми не знаємо, що з цими дітьми", – сказав Зеленський.

Що окупанти роблять з дітьми в Маріуполі

У загарбаному місті окупанти хочуть починати навчальний рік. Вони планують відкрити 4 школи й викладати там 3 предмети.

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