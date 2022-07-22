Здебільшого це повʼязано з адоптацією до російської освіти, адже є певні проблеми. Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Важливо Деблокада захисників Маріуполя: військовий розповів, що побачив у бункері "Азовсталі"
Перша проблема окупантів
За його словами, діти не розуміють російських слів. Вони сприймають побутову мову, проте не терміни з математики, фізики чи хімії. Там дітям взагалі незрозуміло про що йдеться.
Друга проблема
Петро Андрющенко зазначив, що окупанти стикаються з проблемою, коли викладають історію України підліткам з 12 – 13 років і старше. Їм розповідають, що Мазепа зрадник, Бандера взагалі це щось страшне, а росія молодець. Проте в цей момент натикаються на "скляні очі" наших дітей, які взагалі не розуміють про що йдеться, бо вони зрощені на правдивій історії.
"Основа маріупольського спротиву. Я про листівки та написи – це саме підлітки. Це люди, які народилися і виросли вже в Україні, а не за часів Радянського союзу", – повідомив радник мера Маріуполя.
Він додав, що це дійсно дуже складно зара дітей переконати в те, що "біле стало раптом чорним".
Дивіться відео: окупанти закривають Маріуполь
Останні новини щодо Маріуполя
- Російські загарбники закривають Маріуполь на вихідні. Місцева влада попереджає, що окупанти планують жорстокі заходи. Так, з 16:00 п’ятниці по 6:00 понеділка окупанти закриють тимчасово окупований Маріуполь на в’їзд та на виїзд.
- росія цинічно краде українське зерно з окупованих територій та намагається його продати іншим країнам. Місцева влада Маріуполя повідомила, що звідти зерно хочуть відправити до Сирії, а там – продаватимуть "за потребами".
- Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупаційна "влада" вирішила заборонити право власності на нерухомість усім українцям, які не пройшли "реєстрацію".