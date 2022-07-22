В основном это связано с адаптацией к российскому образованию, ведь есть определенные проблемы. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.​

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Первая проблема оккупантов

По его словам, дети не понимают русские слова. Они воспринимают бытовой язык, но не термины по математике, физике или химии. Там детям вообще непонятно, о чем идет речь.

Вторая проблема

Петр Андрющенко отметил, что оккупанты сталкиваются с проблемой, когда преподают историю Украины подросткам с 12 – 13 лет и старше. Им рассказывают, что Мазепа предатель, Бандера вообще это нечто страшное, а россия молодец. Однако в этот момент натыкаются на "стеклянные глаза" наших детей, которые вообще не понимают, о чем идет речь, потому что они росли на правдивой истории.

"Основа мариупольского сопротивления. Я о листовках и надписях – это именно подростки. Это люди, которые родились и выросли уже в Украине, а не во времена Советского союза", – сообщил советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что это действительно очень сложно сейчас детей убедить в том, что "белое стало вдруг черным".

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