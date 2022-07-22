Так, с 16:00 пятницы по 6:00 понедельника оккупанты закрывают временно оккупированный Мариуполь на въезд и на выезд.

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Оккупанты планируют усилить фильтрационные мероприятия

Советник мэра Мариуполя Петр Андорющенко рассказал, что в эти выходные россияне планируют проводить усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия.

Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города,

– сказал Андрющенко.

Он призвал людей быть настороже и не подвергать себя опасности.

Как уменьшить риски

Вычистите телефоны.

Не отходите от домов без излишней необходимости.

Обходите блок-посты.

Также Андрющенко призвал мариупольцев помогать друг другу.

Напомним, недавно российские захватчики решили забрать право собственности на недвижимость у всех не прошедших "регистрацию" жителей Мариуполя. Фактически, оккупанты решили провести "национализацию" всего частного имущества и забрать его у тех, кто оказывает им сопротивление.

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