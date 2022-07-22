Так, з 16:00 п’ятниці по 6:00 понеділка окупанти закриють тимчасово окупований Маріуполь на в’їзд та на виїзд.
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Окупанти планують посилити "фільтраційні" заходи
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у ці вихідні росіяни планують проводити посилені "фільтраційні" та антипартизанські заходи.
Інсайдери озвучують причину – погана ніч для окупантів в Бердянську, де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста,
– сказав Андрющенко.
Він закликав людей бути насторожі та не наражати себе на небезпеку.
Як зменшити ризики
- Очистіть телефони.
- Не відходьте від домівок без зайвої необхідності.
- Оминайте блокпости.
Також Андрющенко закликав маріупольців допомагати один одному.
Нагадаємо, нещодавно російські загарбники вирішили забрати право власності на нерухомість у всіх жителів Маріуполя, які не пройшли "реєстрацію". Фактично, окупанти вирішили провести "націоналізацію" всього приватного майна та забрати його в тих, хто чинить їм опір.
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