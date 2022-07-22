Так, з 16:00 п’ятниці по 6:00 понеділка окупанти закриють тимчасово окупований Маріуполь на в’їзд та на виїзд.

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Окупанти планують посилити "фільтраційні" заходи

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у ці вихідні росіяни планують проводити посилені "фільтраційні" та антипартизанські заходи.

Інсайдери озвучують причину – погана ніч для окупантів в Бердянську, де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста,

– сказав Андрющенко.

Він закликав людей бути насторожі та не наражати себе на небезпеку.

Як зменшити ризики

Очистіть телефони.

Не відходьте від домівок без зайвої необхідності.

Оминайте блокпости.

Також Андрющенко закликав маріупольців допомагати один одному.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники вирішили забрати право власності на нерухомість у всіх жителів Маріуполя, які не пройшли "реєстрацію". Фактично, окупанти вирішили провести "націоналізацію" всього приватного майна та забрати його в тих, хто чинить їм опір.

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