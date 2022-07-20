Армія мародерів

Про це сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Свою думку з цього приводу він висловив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Він зазначив, те, що вони роблять не є новиною для нас. Ще у 2014 році на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, які тоді захопила росія, розпочавши агресію проти нашої країни у лютому 2014 року, росіяни забирали підприємства, житло громадян нашої країни.

Настане час, коли все це повернуть. Ба більше, виплатять компенсацію всім нашим громадянам і ми своє, ще раз наголошую, не віддамо нікому. І за все це росіяни відповідатимуть,

– запевнив Данілов.

Час перемоги України все ближче

І додав, що те, як зараз поводяться росіяни, свідчить про те, що вони вже розуміють, що час нашої перемоги – з кожним днем все ближче й ближче. Вони це усвідомлюють.

Олексій Данілов Секретар РНБО Останні візити путіна, який відправився в країну, яка була повністю під санкціями США, Євросоюзу та всіх цивілізованих держав (мовиться про Іран – 24 канал), як його там "привітали", яка була в нього позиція – говорить про те, що шансів у росії перемогти нашу країну – нуль.

Інша справа, що зараз у нашій країні, на жаль, не всі це ще усвідомили, і досі є такі собі коливання певних осіб з цього приводу.

"Я б хотів повідомити, що не треба коливатися, майте на увазі, що всі колаборанти, які увійшли в структури, які досі продовжують допомагати росії – їх вичислять і після війни ми вимагатимемо зовсім іншу країну", – підсумував Данілов.

Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео

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