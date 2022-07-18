Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні 18 липня, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що загарбники тримають жителів окупованих територій в інформаційному вакуумі.

До теми Справжній сміливець: хлопець вийшов на площу в Маріуполі з українським прапором

Зеленський подякував хлопцю, який вийшов з українським прапором в Маріуполі

Президент розповів, що 18 липня новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов з українським прапором до залишків зруйнованої російськими військами будівлі драмтеатру.

Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що росія щодня закидує окуповані території новою брехнею про Україну та дії ЗСУ. Однак попри пропаганду і залякування, люди не лише не забувають про свою Батьківщину, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть.

"Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти та можливості – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним", – заявив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: