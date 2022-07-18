Фото хлопець зробив біля розбомбленого окупантами драмтеатру. Світлину опублікувала міська рада 18 липня.

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Справжня сміливість

Навіть окупований Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого росіянами драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити "на підвал",

– мовиться в повідомленні.



Хлопець з українським прапором в окупованому Маріуполі / Фото міської ради

У Маріупольській міській раді зазначають, що десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з міста. Але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським.

У Нью-Йорку організували акцію "Війна не закінчилася"

Війна росії проти України триває вже 5 місяців. За цей час багато людей у світі пристосувалися до таких умов і вже не настільки масово підтримують Україну.

Проте жителі Нью-Йорка 10 липня організували акцію "Війна не закінчилася", довівши, що їм не байдужа доля українців.

Сотні активістів із синьо-жовтими стягами пройшли 4 кілометри по Бродвею – від Таймс-Сквер до парку Вашингтона. На мітингу був присутній і генеральний консул України Олексій Голубов.

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