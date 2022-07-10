Втім, це зовсім неправильна позиція, адже доки пам'ятають, доти буде можливість якось посприяти вирішенню цієї ситуації. Тож, у центрі Нью-Йорка організували акцію "Війна не закінчилася", щоб нагадати про складні часи для України.

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Активісти провели акцію в центрі Нью-Йорка

Сотні активістів із синьо-жовтими стягами пройшли 4 кілометри по Бродвею – від Таймс-Сквер до парку Вашингтона.

Мета акції – нагадати громадськості, що війна в Україні триває, росія продовжує бомбити міста та вбивати українців,

– зауважив один з організаторів акції, Артур Згуров.

На мітингу був присутній і генеральний консул України Олексій Голубов. За його словами, люди не мають втомлюватися повторювати, що війна триває, бо ми маємо зробити все, що від нас залежить, аби вона закінчилася. Також він наголосив, що Україна не може погодитися на жодні умови, які б передбачали обмін територій на перемир'я.

Як проходила акція "Війна триває" / Фото Володимир Ільченко, Укрінформ



Голубов не єдиний політичний лідер, який взяа участь в акції "Війна триває". До нього приєднався і постійний представник Чеської Республіки при ООН Якуб Кулганек.

Чехія повністю підтримує Україну, тому що йдеться не лише про Україну. Адже українці борються не тільки за свою свободу, а й за нас. Тому для Чехії ця підтримка є такою важливою,

– сказав він.

Кулганек підкреслив, що суспільство та політики в його країні одностайні щодо питання України. Він мав на увазі те, що вони не просто хочуть перемоги України, а їм потрібна ця перемога, тому Чехія так активно допомагає в гуманітарній сфері та з постачанням зброї.

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