Впрочем, это совсем неправильная позиция, ведь пока помнят, до этого будет возможность как-то посодействовать разрешению этой ситуации. В центре Нью-Йорка организовали акцию "Война не закончилась", чтобы напомнить о сложных временах для Украины.

Главное Мечты России об оккупации Харьковщины и взрывы в разных городах Донбасса: основное за 137 день войны

Активисты провели акцию в центре Нью-Йорка

Сотни активистов с сине-желтыми флагами прошли 4 километра по Бродвею – от Таймс-Сквера до парка Вашингтона.

Цель акции – напомнить общественности, что война в Украине продолжается, Россия продолжает бомбить города и убивать украинцев,

– заметил один из организаторов акции, Артур Згуров.

На митинге присутствовал и генеральный консул Украины Алексей Голубов. По его словам, люди не должны уставать повторять, что война продолжается, потому что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы она закончилась. Также он подчеркнул, что Украина не может согласиться ни на какие условия, предусматривающие обмен территорий на перемирие.

Как проходила акция "Война продолжается" / Фото Владимир Ильченко, Укринформ



Голубов не единственный политический лидер, принимающий участие в акции "Война продолжается". К нему присоединился и неизменный представитель Чешской Республики при ООН Якуб Кулганек.

Чехия полностью поддерживает Украину, потому что речь идет не только об Украине. Ведь украинцы борются не только за свою свободу, но и за нас. Поэтому для Чехии эта поддержка так важна,

– сказал он.

Кулганек подчеркнул, что общество и политики в его стране единодушны по вопросу Украины. Он имел в виду, что они не просто хотят победы Украины, а им нужна эта победа, поэтому Чехия так активно помогает в гуманитарной сфере и с поставкой оружия.

Генштаб ВСУ рассказал, какая ситуация на фронте в 137 день войны: смотрите видео