Зокрема мовиться про інформаційну та емоційну підтримку наших людей в окупованих районах. Про це президент сказав ввечері 18 липня.
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Зеленський подякував хлопцю, який вийшов з українським прапором у Маріуполі
Сьогодні (мовиться про 18 липня – 24 канал) новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок,
– сказав Зеленський.
Додав, що цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. Президент України пояснив, що:
- росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі;
- попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть;
- ми жодного дня про них не забували і попросив усіх, хто має для цього контакти і можливості – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду.
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