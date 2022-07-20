Армия мародеров
Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Свое мнение на этот счет он высказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.
Внимание Оккупанты в Мариуполе издали "указ", которым лишили жилья всех украинцев
Он отметил, то, что они делают, не новость для нас. Еще в 2014 году на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, которые тогда захватила Россия, начав агрессию против нашей страны в феврале 2014 года, россияне забирали предприятия, жилье граждан нашей страны.
Придет время, когда все это вернут. Более того, выплатят компенсацию всем нашим гражданам и мы свое, еще раз подчеркиваю, не отдадим никому. И за все это россияне будут отвечать,
– заверил Данилов.
Время победы Украины все ближе
И добавил, что то, как сейчас ведут себя россияне, свидетельствует о том, что они уже понимают, что время нашей победы – с каждым днем все ближе и ближе. Они это понимают.
Последние визиты путина, который отправился в страну, которая была полностью под санкциями США, Евросоюза и всех цивилизованных государств (говорится об Иране – 24 канал), как его там "приветствовали", какая была у него позиция – говорит о том, что шансов у россии победить нашу страну – ноль.
Другое дело, что сейчас в нашей стране, к сожалению, не все это еще осознали, и до сих пор есть колебания определенных лиц по этому поводу.
"Я бы хотел сообщить, что не нужно колебаться, имейте в виду, что все коллаборанты, вошедшие в структуры, которые до сих пор продолжают помогать России – их вычислят и после войны мы будем требовать совсем другую страну", – подытожил Данилов.
Полностью интервью с Даниловым: смотрите видео
Последние новости из многострадального Мариуполя
- россияне не прекращают совершать преступления против мариупольцев. На этот раз они решили открыто лишить их жилья.
- Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупационная "власть" решила запретить право собственности на недвижимость всем украинцам, не прошедшим "регистрацию". Фактически, самопровозглашенные самозванцы решили провести "национализацию" всего частного имущества и забрать его у сопротивляющихся.
- Однако местные жители не желают мириться с этим российским режимом. Так, там украинец вышел с государственным флагом в разбомбленный россиянами драматический театр. Президент Владимир Зеленский отметил, что это был очень смелый поступок.
- Между тем, россия цинично крадет украинское зерно с оккупированных территорий и пытается его продать другим странам. Местные власти Мариуполя сообщили, что оттуда зерно хотят отправить в Сирию, а там будут продавать "по потребностям".