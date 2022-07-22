Ветеран полку "Азов", російський доброволець, боєць ССО "Азов" Київ – Коловрат, (позивний "Барсик") був одним з перших, хто прилетів рейсом на гвинтокрилі в блокадний Маріуполь. Про те, що йому вдалося там побачити, захисник розповів ексклюзивно сайту 24 каналу.

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"В їх очах не було паніки"

Боєць розповів, що майже ніхто не вірив, що з Києва надійде підмога – просто не думали, що це взагалі можливо. Командири "Азовсталі" просили саме допомогу людьми. За словами Коловрата, українські захисники трималися героїчно – виконували свою роботу та наказ.

Вони були простими солдатами, в їхніх очах не було паніки. Не було такого погляду, що їх там кинули. Так, багато хто зрадів, що ми приїхали. І коли ми розподілилися, і я почав знайомитися з тими, кого не знав, то вони говорили, що їм сказали, що з Києва прилетіли бійці. Але вони казали, що не вірили. Вони зраділи та сказали, що пишаються,

– зазначив він.

Боєць ССО "Азов" Київ Коловрат, позивний "Барсик" / Фото надане захисником

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Умови на "Азовсталі"

Боєць розповів, що особисто не знайомий з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком ("Редис"). Коловрату не вдалося побачити його, адже на той момент ще тривали бої на околицях Маріуполя. Однак, судячи з того, які були бої, "Редис" – найкращий командир, якого він знає.

Військовий шпиталь на "Азовсталі" виглядав на той час ще пристойно. Однак, вже не хватало ліків та інструментів для надання медичної допомоги.

У кімнаті, де лежав захисник після поранення, було дев'ятеро людей. Всі вони були важкопораненими. За словами військового, лікарі навіть не могли дістати деякі уламки.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Операція з порятунку заблокованих на "Азовсталі" українських бійців розпочалась 16 травня. 53 захисників, які мали важкі поранення, евакуювали та відвезли до медзакладу в тимчасово окупованому Новоазовську.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі в полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників, які боронили "Азовсталь". Вони – "публічні полонені", тому Росії невигідно застосовувати проти наших бійців тортури.

Україна 29 червня провела наймасштабніший на цю мить обмін військовополоненими. Додому повернулися 144 наші захисники, серед яких 95 – героїчні оборонці "Азовсталі".

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