На заході, який відбувся за ініціативи ветеранів війни, волонтерів, Патронатної служби та представників Азовського руху, побували журналісти сайту 24 каналу.

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Цілі проєкту

Олег Петренко, керівник проєкту SUPPORT AZOV, ветеран полку "Азов" та народний депутат України 8-го скликання зазначив, що без допомоги волонтерів, народної мобілізації, закордонних донаторів та діаспори формування ефективних боєздатних підрозділів було б неможливим.

За його словами, у держави не вистачає ресурсу, щоб повноцінно проходили процес реабілітації важко поранені захисники. Так само не вистачає ресурсу й на те, щоб родини тих усіх наших героїв отримали підтримку держави таку, якої вони заслуговують.

Проєкт SUPPORT AZOV має на меті створити об'єднуючу та зручну платформу для всіх небайдужих, для азовських підрозділів, до поранених, до тих, хто зараз перебуває в полоні з Маріупольського гарнізону,

– сказав він.

У Києві презентували проєкт SUPPORT AZOV / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

За словами Петренка є три основні опції проєкту:

підтримай бійців;

підтримай поранених;

підтримай родини захисників з "Азовсталі".

Реабілітація та підтримка родин

Керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова сказала, що підтримка волонтерів і звичайних громадян України дуже важлива для реабілітації поранених бійців.

Ми всі залучені, ми всі воюємо, ми всі – одна велика нація, яка воює з ворогом. Тільки завдяки нашій згуртованості ми змогли допомогти вже дуже великій кількості поранених, особливо тим пораненим хлопцям, яких вдалося вивезти гелікоптерами з Азовсталі,

– додала вона.

Завдяки підтримці людей, завдяки тому, що вони зголосилися і надали матеріальну допомогу, вже поставили на ноги понад 50 бійців. І вони вже повертаються у стрій – навіть ті хлопці, які втратили кінцівки.

Складна реабілітація ампутантів або хлопців, які просто втратили можливість нормально пересуватися та ходити, потребували дуже серйозної та фахової допомоги. На жаль, через масштабність бойових дій, військові шпиталі та цивільні лікарні сильно переповнені.

Ми взяли на себе таку відповідальність і змогли розвантажити ці лікарні й забрати частину наших воїнів під свою опіку та надати їм якісну допомогу. Майже всі хлопці, які були поранені в Маріуполі та під Києвом, дуже молоді. Для них дуже важливо повернутися у стрій. Для цього необхідна швидка, якісна реабілітація та правильне лікування,

– наголосила Толкачова.

Завдяки підтримці громадян на ноги поставили 50 бійців / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

У більшості випадків бійці не виявляють бажання їхати на реабілітацію або протезування за кордон, бо відчувають себе некомфортно, коли вдома триває війна. Тому на Заході України був створений український добровольчий шпиталь, який готовий якнайшвидше прооперувати й передати їх на реабілітацію.

Крім того, підтримки потребують родини, які виїхали за кордон, вивезли дітей або знайшли прихисток на Заході України. Їх також потрібно розміщати та давати якісь кошти, хоч мінімальні, щоб вони могли жити. Адже багато з них опинилися просто на вулиці через те, що жили в Маріуполі в гарнізоні разом зі своїми чоловіками,

– сказала вона.

Толкачова додала, що "наш особистий обов'язок вивезти всіх до останнього, так само як і вивезти з полону і надати нормальну адекватну медичну допомогу хлопцям, які поранені".

За її словами, майже всі хлопці, які зараз перебувають у полоні, отримали поранення. Деякі з них були поранені двічі, майже всі вони мають контузії різної форми.

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На заході також продемонстрували відеозвіт попередньої волонтерської діяльності проєкту, звернення військових з фронту. Також був анонсований збір коштів на перший цільовий збір під назвою "Нічні привиди", метою якого є допомога українським захисникам у нічних операціях.