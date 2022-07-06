"Зовсім скоро ЗСУ поверне кожен сантиметр нашої землі"

Напередодні свята Івана Купала організації Gres Todorchuk за підтримки ГО "СВОІ", ГО "Молоді та Ініціативні", Foundation "UNION" провели акцію "листи любові на Дніпрі". До традиційних віночків із живих квітів учасники прив’язали "листи любові". Віночки пустили на воду – з надією, що вони допливуть до мешканців тимчасово окупованих територій. "Нас розділяє лінія фронту, але зв'язок між нами не розірвати", – зазначили організатори заходу.

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Я пишаюся, що живу разом в одній країні з такими людьми як ви. Ви наша гордість. Я розумію, ви втомились, але не зупиняйтесь опиратися загарбникам. Ще трішки потрібно поборотися, і вже зовсім скоро ЗСУ повернуть кожний сантиметр нашої території, з вашою допомогою,

– написала Оксана в листі.

"Листи любові" для людей на тимчасово окупованих територіях / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал

Голова правління КримSOS Денис Савченко назвав окупацію "раковою пухлиною", яка виникла на тілі України внаслідок дуже підступного удару зі сторони супротивника. І вона вилилася в те, що мільйонів українців опинилися в дуже складній та небезпечній ситуації для свого життя, здоров'я. Ситуації, коли вони не можуть реалізувати свої базові права та свободи.

І власний процес деокупації необхідно починати із комунікації з налагодження зв’язку з людьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Деокупація повинна починатися з того, щоб кожен житель тимчасово окупованих територій знав, пам'ятав і відчував, що він є частиною єдиної України, і що він є повноцінним громадянином України,

– сказав він.

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Психологиня зазначає, що людям в окупації варто донести, що за них не забули / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал

Кандидатка психологічних наук і президентка ВГО "Арт-терапевтична асоціація" Олена Вознесенська зазначила, що людина, яка опинилися під окупацією, відчуває, що залишилася сам на сам з ворогом і нічого не може зробити. Також, вона може вважати, що її осуджують, що вона не стала "партизаном" там. Однак, треба донести цим людям, що про них пам'ятають, думають та боряться.

Не забувайте про Херсон, Енергодар, Мелітополь, Попасну, Лисичанськ. Про людей з маленьких населених пунктів, які кажуть, що "ви про нас забули", бо насправді це не так. Ми пам'ятаємо кожного. І саме цей проєкт створений для того, щоб кожна людина, яка залишилася на тимчасово окупованих територіях пам’ятала, що ми з ними разом,

– сказали організатори.

Одна з учасників акції Анастасія у своєму листі написала: "Вам важче, ніж нам, ви бачите окупантів, можливо, спілкуєтеся з ними, але це для того, щоб зберегти себе. Я знаю, що ви "у задусі" від їхньої присутності вдома. Я знаю, що ти боїшся, що плачеш, ти виснажений, руки опущені, іноді зникає і віра, і повне незнання того, як все буде відбуватися далі.



"Вам важче, ніж нам, ви бачите окупантів​" / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал

Я знаю, що це нелегко для вас. Але ти українець, і це говорить про одну з наших численних якостей як нації, ти сильний духом і тілом. Ви тримайтесь. Ви повернете свій дім, наші хлопці звільнять вас від ворогів, на обличчі буде усмішка, і стане легше. Ви вірте в перемогу, як і в себе, тому що наша країна починається з кожного з нас. В єдності буде сонячне світло, і темрява відступить. Ти віриш в мене, а я вірю в тебе".

"Листи любові на Дніпрі": ексклюзивний фоторепортаж / Фото – Валентина Поліщук, 24 канал