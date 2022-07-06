На саміті в Мадриді лідери НАТО офіційно визнали Росію найсерйознішою і безпосередньою загрозою. Що означає ухвалення нової стратегічної концепції Альянсу – ексклюзивно сайту 24 каналу пояснили експерти.

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Росія – головна загроза

Загарбницька війна Російської Федерації проти України порушила мир і серйозно змінила наше середовище безпеки. Її жорстоке і незаконне вторгнення, неодноразові порушення міжнародного гуманітарного права і жахливі напади та звірства спричинили невимовні страждання та руйнування,

– мовиться у документі.

Експерт з питань оборонного планування Центру оборонних стратегій Олексій Павлючик зазначив, що це історична подія, яка має вагоме значення для України. Всі ті речі, які Україна говорила вісім років щодо Росії та її статусу – зараз прописані.

Це дає підстави для всіх держав членів НАТО перевести всі свої документи стратегічного планування до загальноприйнятих рішень. Це стосується і змін до стратегій національних безпек.

Стратегічна концепція НАТО фактично є документом стратегічного планування. Вона відображає курси та тренди, які будуть рухати розвиток та адаптацію НАТО в наступні десять років.

Всі ці зміни, які є в документі, – дуже важливі. Навіть, якщо це одне речення, то воно змінює концептуальне положення. Це і про застосування сил Альянсу і про те, яким чином буде здійснюватися допомога державам, першочергово Україні у боротьбі з агресором. Також залишається політика "відкритих дверей", яка є дуже важливою для НАТО і для України,

– зауважив Павлючик.

Олексій Павлючик / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Росіянам доведеться розпорошувати ресурси"

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат, радник Міністра оборони України (2020) Олександр Хара заявив, що попри те, що війна Росії проти України триває, можна вже сказати, що режим РФ програв стратегічно.

Є перспектива України стати членом ЄС та залишається її перспектива стати членом НАТО, що здебільшого залежить від нас. Росія фактично програла Арктику, а Балтійське море фактично стає "натівським озером". Росіянам прийдеться якось реагувати та розпорошувати свої обмежені ресурси,

– сказав він.

Олександр Хара / Фото Аліни Туришин, 24 канал

За словами експерта, НАТО набирає "нову вагу" й буде грати ще більшу роль за Євроатлантичним регіоном. Мовиться, зокрема, про Китай.

Цей саміт був про членів НАТО, але там була й велика частина, яка безпосередньо чи опосередковано буде впливати на Україну та нашу безпеку в стратегічній перспективі, оскільки були деякі оголошення щодо допомоги нам,

– додав він.

Також Північноатлантичний альянс ухвалив посилений пакет підтримки для України та пообіцяв допомагати у довгостроковій перспективі на її шляху післявоєнної відбудови та реформ.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник наголосив, що це політичний документ, який є якісним і цікавим. Але ще більш важливо те, наскільки він реалізується на практиці.

Олексій Мельник / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Я б хотів сказати про країни, які зараз опиняються у зоні сірої безпеки. Важливо, що є декларацію щодо політики "відкритих дверей". Водночас це вікно можливості, яке ще не відчинилося, але за яким потрібно Україні дуже уважно пильнувати. Цей момент не потрібно опустити. Україна має бути повністю готовою, коли така можливість з'явиться,

– зауважив фахівець.

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Безповоротна зміна у свідомості лідерів Заходу

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко сказав, що зараз можна вже говорити про безповоротну зміну риторики лідерів країн НАТО і, зокрема, G7.

Ще місяць тому, важко було й уявити, що всі одноголосно почнуть говорити, що Росія – ворог. Але це усвідомлення прийшло в усю політику колективного Заходу,

– пояснив експерт.

Вадим Денисенко / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Це велика перевага для України, адже вона також відкриває можливості в подальшій співпраці у військовому плані з цими країнами. Крім того, це прискорить вирішення найважливіших для України моментів, додав він.