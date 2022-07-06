На саммите в Мадриде лидеры НАТО официально признали Россию серьезнейшей и непосредственной угрозой. Что означает принятие новой стратегической концепции Альянса – эксклюзивно сайту 24 канала объяснили эксперты.

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Россия – главная угроза

Захватническая война Российской Федерации против Украины нарушила мир и серьезно изменила нашу среду безопасности. Ее жестокое и незаконное вторжение, неоднократные нарушения международного гуманитарного права и ужасные нападения и зверства повлекли за собой невыразимые страдания и разрушения,

– говорится в документе.

Эксперт по вопросам оборонного планирования Центра оборонных стратегий Алексей Павлючик отметил, что это историческое событие, которое имеет важное значение для Украины. Все те вещи, которые Украина говорила восемь лет относительно России и ее статуса, сейчас прописаны.

Это дает основания для всех государств-членов НАТО перевести все свои документы стратегического планирования в общепринятые решения. Это касается и изменений в стратегии национальной безопасности.

Стратегическая концепция НАТО является фактически документом стратегического планирования. Она отображает курсы и тренды, которые будут двигать развитие и адаптацию НАТО в следующие десять лет.

Все эти изменения, которые есть в документе, очень важны. Даже если это одно предложение, то оно изменяет концептуальное положение. Это и о применении сил Альянса и о том, каким образом будет оказываться помощь государствам, в первую очередь Украине в борьбе с агрессором. Также остается политика "открытых дверей", которая очень важна для НАТО и для Украины,

– заметил Павлючик.

Алексей Павлючик / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Россиянам придется распылять ресурсы"

Эксперт по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат, советник Министра обороны Украины (2020) Александр Хара заявил, что несмотря на то, что война России против Украины продолжается, можно уже сказать, что режим РФ проиграл стратегически.

Есть перспектива Украины стать членом ЕС и остается ее перспектива стать членом НАТО, которая в основном зависит от нас. Россия практически проиграла Арктику, а Балтийское море практически становится "натовским озером". Россиянам придется как-то реагировать и распылять свои ограниченные ресурсы,

– сказал он.

Александр Хара / Фото Алины Туришин, 24 канал

По словам эксперта, НАТО набирает "новый вес" и будет играть еще большую роль в Евроатлантическом регионе. Речь, в частности, о Китае.

Этот саммит был о членах НАТО, но там была и большая часть, которая непосредственно или косвенно будет влиять на Украину и нашу безопасность в стратегической перспективе, поскольку были некоторые объявления о помощи нам,

– добавил он.

Также Североатлантический альянс принял усиленный пакет поддержки для Украины и пообещал помогать в долгосрочной перспективе на ее пути послевоенного восстановления и реформ.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник подчеркнул, что это политический документ, который является качественным и интересным. Но еще важнее то, насколько он реализуется на практике.

Алексей Мельник / Фото Алины Туришин, 24 канал

Я хотел бы сказать о странах, которые сейчас оказываются в зоне серой безопасности. Важно, что есть декларация по политике "открытых дверей". В то же время это окно возможности, которое ещё не открылось, но за которым нужно Украине очень внимательно следить. Этот момент не следует опустить. Украина должна быть полностью готова, когда такая возможность появится,

– заметил специалист.

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Безвозвратное изменение в сознании лидеров Запада

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко сказал, что сейчас можно уже говорить о безвозвратном изменении риторики лидеров стран НАТО и, в частности, G7.

Еще месяц назад трудно было представить, что все единогласно начнут говорить, что Россия – враг. Но это осознание пришло во всю политику коллективного Запада,

– объяснил эксперт.

Вадим Денисенко / Фото Алины Туришин, 24 канал

Это большое преимущество для Украины, ведь она также открывает возможности дальнейшего сотрудничества в военном плане с этими странами. Кроме того, это ускорит решение самых важных для Украины моментов, добавил он.