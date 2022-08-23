Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и органы власти страны-оккупанта. Они называют Мариуполь "освобожденным" городом.

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россияне сообщают, что маленьких украинцев вывезли в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край.

Обещают деньги за усыновление

Граждан россии поощряют усыновлять депортированных несовершеннолетних и малолетних украинцев. Власти обещают им госпомощь и единоразовую выплату.

Кроме того, за детей обещают ежегодно платить по 20 тысяч рублей, а за ребенка с инвалидностью – 150 тысяч.

Реакция Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что также тысяча украинских детей находится в Сибири. Это грубое нарушение Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка.

россия должна вернуть всех похищенных детей их родителям или законным опекунам,

– заявил Николенко.

Кстати Двоих детей, которых принудительно вывезли из Мариуполя, вернули их родственникам.

Сколько детей могли вывезти

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявлял о 5 тысячах детей, которых оккупанты похитили из блокадного Мариуполя. россияне не отпускали их, когда те с родителями и родными пытались попасть на подконтрольную Украине территорию.

"Несколько десятков тысяч были вынужденно вывезены в РФ. И среди них несколько тысяч детей. Мы слышали о том, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона в российскую сторону. Потому что они (российские войска – 24 канал) не позволили им пройти на территорию, которую контролирует Украина. Поэтому мы не знаем, что с этими детьми", – сказал Зеленский.

Что оккупанты делают с детьми в Мариуполе

В захваченном городе оккупанты хотят начинать учебный год. Они планируют открыть 4 школы и преподавать там 3 предмета.

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