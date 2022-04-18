Сказать точно, сколько осталось людей в городе, сколько погибло, а скольких вывезли, – тяжело из-за блокады Мариуполя.

К теме Больше 100 тысяч мирных жителей Мариуполя страдают от голода, – Денисова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о 5 тысячах детей, которые были депортированы в сторону России.

Несколько десятков тысяч были принудительно увезены в РФ. И среди них несколько тысяч детей. Мы слышали о том, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона в российскую сторону. Потому что они (российские войска – ред.) не разрешили им пройти на территорию, которую контролирует Украина. Поэтому мы не знаем, что с этими детьми,

– сказал Зеленский.

Из-за блокады города нет информации о мариупольцах

Он объяснил, что блокада города не позволяет узнать, что с гражданскими людьми и детьми, где их документы, в каком они состоянии. Также неизвестно и количество погибших и оставшихся в Мариуполе.

Есть сведения, что там около 50 – 60 тысяч. Остальные данные говорили, что 100 тысяч. Сейчас есть информация, что где-то 20 – 30 тысяч гражданских могли погибнуть,

– добавил президент.

По словам Зеленского, о гражданских людях вообще трудно говорить не только в Мариуполе, но и по другим городам – Херсон, Бердянск, Мариуполь, вся часть в Запорожье и Волновахе. Так как эти территории заблокированы российскими захватчиками.

Смотрите ночное обращение Зеленского за 17 апреля: видео