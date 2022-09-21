Про це в ефірі 24 каналу розповів Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя. Він описав, як зараз відбувається звичайний день маріупольця та за що виживають люди, які залишились у місті.

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Грошей майже немає

Так, за словами радника мера міста, щоб вижити, жителі вимушені брати гроші в окупантів.

Хто може, працює. Однак мусять розбирати завали будинків, які зруйнували самі ж війська агресора. Дехто без відповідної кваліфікації працює на "будівництві".

Решта ж торгують на ринках чи у магазинах. Більше варіантів заробітку у Маріуполі немає.

Це дві складові – одні розбирають завали. З іншого боку, у кого є якась комерційна жилка, їдуть в Донецьк. Там скуповують продукти і продають у магазинчиках чи на базарах дорожче у чотири рази,

– додав Андрющенко.

Росіяни споюють людей

Приблизно так й намагаються дати собі раду. Однак не можна сказати, що це схоже на справжнє життя. Натяків на базовий довоєнний рівень немає. Зникло пальне, гуманітарку не довозять – її звузили до пільгових груп. Грошей людям не вистачає.

"Людей просто пригнітили і маргіналізували. У Маріуполі цим не задоволені. Щоб всі точно "нормально" почувались, їх постійно споюють. Це не таємниця. Пляшка горілки у місті коштує дешевше, ніж пляшка води того ж об'єму", – додав радник мера міста.

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