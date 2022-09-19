Відповідну інформацію повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він також попередив, що кількість патрулів в місті стрімко зростає.

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У Маріуполі росіяни почали масові зачистки

Знову масові перевірки телефонів. Тому, передавайте всім в місто – терміново видалити всі листування по всіх меседжерах та підчистити історію дзвінків. Вийти з акаунтів,

– закликав Андрющенко.

Він також додав, що треба видалити фото та відео, в тому числі з теки "недавно видалені".

У Маріуполі окупанти почали примусову мобілізацію

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що охочих воювати за молоду "республіку" немає, тому окупанти змушують людей до цього.

А зараз уже почали забирати людей з вулиць, із домівок,

– наголосив він.

Зокрема, вони примусово мобілізують людей в Маріуполі. За словами Андрющенка, чоловіків просто на вулиці забирають до війська російських окупантів.

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