Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также предупредил, что количество патрулей в городе стремительно растет.
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В Мариуполе россияне начали массовые зачистки
Снова массовые проверки телефонов. Поэтому, передавайте всем в город – срочно удалить всю переписку по всем месседжерам и подчистить историю звонков. Выйти из аккаунтов,
– призвал Андрющенко.
Он также добавил, что нужно удалить фото и видео, в том числе из папки "недавно удалённые".
В Мариуполе оккупанты начали принудительную мобилизацию
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что желающих воевать за молодую "республику" нет, поэтому оккупанты принуждают людей к этому.
А сейчас уже начали забирать людей с улиц, из домов,
– подчеркнул он.
В частности, они принудительно мобилизуют людей в Мариуполе. По словам Андрющенко, мужчин прямо на улице забирают в армию российских оккупантов.
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