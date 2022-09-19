Для тимчасово окупованого міста такі інциденти після комендантської години – вже нормальне явище. Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Інформаційна компанія окупантів

Російські загарбники постійно роблять інформаційні вкиди про те, що у Маріуполі купа ДРГ, і там досі переховуються українські військові.

Вночі вони героїчно з ними борються просто пострілами в повітря. Потім розповідають, що когось черговий раз затримали. Ніхто нікого не бачить, ніхто нікого не чує.

Такі дії спрямовані на "заспокоєння" місцевого населення. Таким чином окупанти демонструють "рівень безпеки" у місті.

У місті чергове посилення режиму

За словами Андрющенка, окупанти у Маріуполі вкотре посилили режим. Так, на вулицях дуже багато патрулів, блокпостів, перевіряють документи.

З одного боку вони намагаються відшукати усіх донеччан, макіївчан, горлівчан, які переховуються у Маріуполі. Зокрема, від мобілізації. Їх виловлюють і відправляють на фронт. А з іншого – вони поширюють плітки через своїх ботів і тролів по пабліках, що у Маріуполі вже почалася мобілізація,

– зауважив радник очільника Маріуполя.

Відтак окупанти просто сіють паніку. "А усе через соціальні пункти, які почали виникати. Такі шоу відбуваються для того, щоб нагнати страху і загнати людей по домівках", – сказав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Гуманітарна ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі залишається критичною. У місті проблеми з постачанням та виготовленням хліба. Окрім цього, помітна паливна криза – немає ані бензину, ані дизельного пального. Значно погіршиться стан речей з настанням опалювального сезону.

Загарбники у Маріуполі зайнялися житловими питаннями. На місці будинків, які вони самі ж і зруйнували, зводять нові. Так, перші дві будівлі загарбники обіцяють здати у жовтні – листопаді. Утім, це лише тисяча квартир, де зможуть проживати близько 2,5 тисячі людей. Насправді ж житла потребують 40 тисяч маріупольців.

Після успішного контрнаступу ЗСУ росіяни розпочали примусову мобілізацію в окупованому Маріуполі. Вони буквально "відловлюють" чоловіків до лав своєї армії.

Ситуація в Маріуполі погіршується, бунти місцевих, у росіян проблеми: дивіться відео