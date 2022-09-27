27 сентября на брифинге городской голова Мариуполя объяснил, почему россияне не разрешают выезжать украинцам из города. По словам Вадима Бойченко, мужчин с оккупированных территорий скоро будут принудительно забирать в армию захватчиков.

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Принудительная мобилизация мариупольцев в русское войско

Как сообщает Бойченко, за последнюю неделю значительно уменьшилось количество людей, выезжающих из оккупированного города в Украину.

Еще неделю назад выезжало в Украину 80 – 120 человек в сутки. За 26 сентября выехало из Мариуполя 8 человек – то есть это говорит о том, что город закрывают.

– заявил мэр Мариуполя.

Чиновник в завуалированной форме намекнул, что оккупанты намерены объявить город российским после обнародования "результатов" псевдореферендума. Затем они смогут мобилизовывать украинских мужчин в ряды своей армии.

Своих не жалеют – наших не будут

Также Бойченко подчеркнул, что путин чаще всего мобилизует россиян из "депрессивных регионов".

Обратите внимание! Депрессивные регионы россии – это территории, на которых господствует высокий уровень безработицы и низких доходов. Например, Дагестан или Бурятия.

Поэтому кремль "не будет жалеть украинцев", если он так относится к своим гражданам, отправляя их на гибель в Украину.

Они не жалеют своих людей, значит не будут жалеть и людей, которых они убивают с начала этой войны. Они будут использовать украинцев как "мясо", к сожалению, это так,

– сказал Вадим Бойченко.

Захватчики опустошают оккупированные украинские территории

Кроме того, он упомянул об оккупированном Донецке. В городе тяжело встретить мужчин, потому что они "либо погибли на фронте, либо в плену, либо лежат раненые в больнице".

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Напомним, россия также массово мобилизует крымских татар с оккупированного полуострова. Всего за несколько дней оккупационными властями было выдано 1,5 тысячи повесток коренному населению.

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