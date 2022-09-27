27 сентября на брифинге городской голова Мариуполя объяснил, почему россияне не разрешают выезжать украинцам из города. По словам Вадима Бойченко, мужчин с оккупированных территорий скоро будут принудительно забирать в армию захватчиков.
Читайте также "Логики нет": зачем в Мариуполе россияне сносят уцелевшие дома, где живут люди
Принудительная мобилизация мариупольцев в русское войско
Как сообщает Бойченко, за последнюю неделю значительно уменьшилось количество людей, выезжающих из оккупированного города в Украину.
Еще неделю назад выезжало в Украину 80 – 120 человек в сутки. За 26 сентября выехало из Мариуполя 8 человек – то есть это говорит о том, что город закрывают.
– заявил мэр Мариуполя.
Чиновник в завуалированной форме намекнул, что оккупанты намерены объявить город российским после обнародования "результатов" псевдореферендума. Затем они смогут мобилизовывать украинских мужчин в ряды своей армии.
Своих не жалеют – наших не будут
Также Бойченко подчеркнул, что путин чаще всего мобилизует россиян из "депрессивных регионов".
Поэтому кремль "не будет жалеть украинцев", если он так относится к своим гражданам, отправляя их на гибель в Украину.
Они не жалеют своих людей, значит не будут жалеть и людей, которых они убивают с начала этой войны. Они будут использовать украинцев как "мясо", к сожалению, это так,
– сказал Вадим Бойченко.
Захватчики опустошают оккупированные украинские территории
Кроме того, он упомянул об оккупированном Донецке. В городе тяжело встретить мужчин, потому что они "либо погибли на фронте, либо в плену, либо лежат раненые в больнице".
Читайте также Может запустить конвейер: как россия будет использовать мобилизованных
Напомним, россия также массово мобилизует крымских татар с оккупированного полуострова. Всего за несколько дней оккупационными властями было выдано 1,5 тысячи повесток коренному населению.
Достойно внимания – присоединение Херсона опасно для кремля: смотрите видео