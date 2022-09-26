Хоч дату зустрічі з рідними їм ще не назначили, та вони можуть телефонувати додому та спілкуватися з ними. Про стан в.о. командира 36-ї бригади Сергія "Волини" Волинського розповіла його сестра Тетяна Харько, яка двічі з ним розмовляла.

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Він був шокований

У російському полоні захисник України дуже змінився та схуд. Настільки, що багато хто його не впізнає. Сам же захисник, ще перебуваючи в росії, він до останнього не розумів, куди його везуть. І лише на території Туреччини, де побачив українських представників, зрозумів, що пекло закінчилось.

Я бачу, що він шокований. Шокований тим, що він повернувся, у гарному розумінні цього слова. Видно, що він не очікував цього повернення,

– поділилася Тетяна Харько.

Жінка розповіла й про стан інших захисників. Згідно з її словами деякі схудли на 60 кілограмів. Деякі у важкому стані. "Всі ми бачили фото Михайла Діанова, морпіха, який повернувся з полону", – підкреслила вона.

Що відомо про захисника України

Сергій "Волина" Волинський служив у лавах морської піхоти в Криму, після анексії якого продовжив службу в Миколаєві та брав участь в АТО. За свою військову кар'єру він:

у 2015 році був старшим лейтенантом;

до липня 2020 року – капітаном;

у 2021 році отримав звання майор;

у квітні – травні 2022 року виконував обов'язки команди 36 окремої бригади морської піхоти.

Зазначимо, що захисник України також неодноразово звертався до світових лідерів і міжнародної спільноти з оточення на "Азовсталі".

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Що відомо про звільнених командирів з "Азовсталі"

Увечері 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Обміняли також п'ятеро командирів, які до кінця війни перебуватимуть в Туреччині під захистом Реджепа Ердогана.

Зокрема, з полону звільнили командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Євгенія Бову, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу та Олега Хоменка.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав звільнених українських військовополонених "гостями Туреччини".

Понад 200 українців обміняли на віктора медведчука та низку ворогів України.

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