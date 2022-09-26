Хоч дату зустрічі з рідними їм ще не назначили, та вони можуть телефонувати додому та спілкуватися з ними. Про стан в.о. командира 36-ї бригади Сергія "Волини" Волинського розповіла його сестра Тетяна Харько, яка двічі з ним розмовляла.
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Він був шокований
У російському полоні захисник України дуже змінився та схуд. Настільки, що багато хто його не впізнає. Сам же захисник, ще перебуваючи в росії, він до останнього не розумів, куди його везуть. І лише на території Туреччини, де побачив українських представників, зрозумів, що пекло закінчилось.
Я бачу, що він шокований. Шокований тим, що він повернувся, у гарному розумінні цього слова. Видно, що він не очікував цього повернення,
– поділилася Тетяна Харько.
Жінка розповіла й про стан інших захисників. Згідно з її словами деякі схудли на 60 кілограмів. Деякі у важкому стані. "Всі ми бачили фото Михайла Діанова, морпіха, який повернувся з полону", – підкреслила вона.
Що відомо про захисника України
Сергій "Волина" Волинський служив у лавах морської піхоти в Криму, після анексії якого продовжив службу в Миколаєві та брав участь в АТО. За свою військову кар'єру він:
- у 2015 році був старшим лейтенантом;
- до липня 2020 року – капітаном;
- у 2021 році отримав звання майор;
- у квітні – травні 2022 року виконував обов'язки команди 36 окремої бригади морської піхоти.
Зазначимо, що захисник України також неодноразово звертався до світових лідерів і міжнародної спільноти з оточення на "Азовсталі".
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Що відомо про звільнених командирів з "Азовсталі"
- Увечері 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Обміняли також п'ятеро командирів, які до кінця війни перебуватимуть в Туреччині під захистом Реджепа Ердогана.
- Зокрема, з полону звільнили командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Євгенія Бову, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу та Олега Хоменка.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав звільнених українських військовополонених "гостями Туреччини".
- Понад 200 українців обміняли на віктора медведчука та низку ворогів України.
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