Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що 4 звільнених військовослужбовців – це морпіхи, які захищали Маріуполь. Ще 2 цивільних, які повернулись додому, допомагали ЗСУ.

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Список звільнених з полону військових

Україні вдалося повернути 4 морських піхотинців, які захищали Маріуполь. З них 2 офіцери та 2 солдатів. Серед останніх, до речі, жінка.

Загалом в Україну повернулись:

Булахов Олексій,

Костенко Микола,

Герасименко Людмила,

Іван Земляной.

Що відомо про цивільних, які потрапили у полон

Окупанти нарешті віддали 2 мирних українок, яких незаконно взяли у полон: Вікторію Андрушу та Яну Майбороду.

Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до росії і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Наші – вдома. Коли ми повертаємо людей - це завжди велика радість. Коли я бачу, як наші люди їдуть додому і можуть обійняти своїх рідних після полону у ворога, який втратив будь-яке людське обличчя, це найкраща мотивація працювати 24/7,

– написав Андрій Єрмак.

Глава ОП додав, що обміни продовжуються, хоч вести з росіянами переговори про обмін дуже складно. Він пообіцяв, що одного дня українська сторона поверне усіх полонених, які потрапили до лап ворога.